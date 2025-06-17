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Иванец о ЦЭ: уровень подготовленности наших школьников с каждым годом растёт

17 июня 2025 19:14
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Форма сдачи централизованного экзамена в нашей стране зарекомендовала себя как эффективный и надежный инструмент оценки знаний выпускников, об этом заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая система контроля знаний была внедрена два года назад, чтобы разгрузить 11-классников, создать для них максимально комфортные условия и обеспечить высокую степень объективности. И сработало. Как показал опыт, число молодых людей, успешно сдавших централизованный экзамен, от года к году растет. По словам Андрея Иванца, централизованный экзамен стал не только важной частью учебного процесса, но и ключевым элементом, способствующим повышению качества образования в стране.

Иванец о ЦЭ: уровень подготовленности наших школьников с каждым годом растёт-2

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Уровень подготовленности наших школьников с каждым годом растет. Об этом свидетельствуют как средние баллы по учебным предметам, так и количество 100-балльных результатов. Сегодня мы можем абсолютно объективно сказать о том, что качество подготовки наших школьников на голову выше, чем выпускников прошлых лет. Об этом свидетельствуют результаты централизованного тестирования, которое сдавалось в те же самые сроки 26 и 29 мая. Разница в баллах между выпускниками прошлого и этого года по отдельным предметам составляет 15-20 пунктов, а это говорит о том, что наше школьное образование имеет высокий уровень. Мы гордимся нашими учителями и выпускниками.

А с 1 сентября в образовательной сфере вступают в силу новые изменения. Речь о дошкольном образовании. Согласно новым требованиям, индивидуальные предприниматели больше не смогут реализовывать образовательные программы дошкольного образования. За три года после вступления в силу закона о лицензировании ни одной заявки на предмет получения лицензии от индивидуальных предпринимателей не поступало. Это свидетельствует о том, что те нормы, которые требуются для осуществления деятельности, выполнены не были.

Принятые изменения формализуют лишь то, что обеспечить качественный образовательный процесс, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм могут только государственные и частные учреждения образования. Здесь же сохраняется возможность реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи по запросам родителей.

# Андрей Иванец # Образование в Беларуси

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