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Новости по тегу #Новости Афганистана

За последние 10 недель наводнения в Афганистане унесли жизни не менее 300 человек
10 июня 2026 06:39

За последние 10 недель наводнения в Афганистане унесли жизни не менее 300 человек

Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня из-за мусульманского праздника
19 марта 2026 10:40

Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня из-за мусульманского праздника

На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули ожесточенные бои
04 марта 2026 08:20

На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули ожесточенные бои

Афганистан начал новую волну ударов по пакистанским блокпостам
27 февраля 2026 17:45

Афганистан начал новую волну ударов по пакистанским блокпостам

Власти Пакистана заявили, что страна находится в состоянии войны с Афганистаном
27 февраля 2026 07:38

Власти Пакистана заявили, что страна находится в состоянии войны с Афганистаном

Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 27 человек
04 ноября 2025 07:00

Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 27 человек

На востоке Афганистана продолжается масштабная поисково-спасательная операция после землетрясения
01 сентября 2025 13:36

На востоке Афганистана продолжается масштабная поисково-спасательная операция после землетрясения

50 человек погибли при наводнениях в Афганистане
18 мая 2024 17:00

50 человек погибли при наводнениях в Афганистане

В Афганистане разбился пассажирский самолёт, на борту были граждане России
21 января 2024 13:37

В Афганистане разбился пассажирский самолёт, на борту были граждане России

Для восстановления афганской провинции Герат после землетрясений понадобится почти 94 млн долларов
18 октября 2023 07:58

Для восстановления афганской провинции Герат после землетрясений понадобится почти 94 млн долларов

Афганистану понадобится 94 млн долларов на восстановление после землетрясений
17 октября 2023 19:50

Афганистану понадобится 94 млн долларов на восстановление после землетрясений

Более 1000 человек погибло в результате землетрясения магнитудой 6.4 в провинции Герат Афганистана
16 октября 2023 16:45

Более 1000 человек погибло в результате землетрясения магнитудой 6.4 в провинции Герат Афганистана