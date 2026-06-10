Новости по тегу #Новости Афганистана

Стихия нанесла масштабный урон инфраструктуре и сельскому хозяйству. Разрушено или повреждено почти 9 тысяч домов.
Перемирие началось с ночи 19 марта и будет действовать до полуночи 24-го.
Конфликт разгорелся в районе так называемой линии Дюранда – это непризнанная Кабулом часть общей границы.
27 февраля взрывы вблизи восточной границы Ирана отвлекли внимание от Персидского залива. Несколько сотен погибших – таков итог обмена ударами между Пакистаном и Афганистаном.
Афганистан заявил, что начал военную операцию в ответ на авиаудары Пакистана. Афганские подразделения захватили 19 пограничных постов.
Общее количество раненых – 850.
Район практически разрушен от сильнейшего за последние годы землетрясения. Страна остро нуждается в международной помощи.
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