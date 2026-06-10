За последние 10 недель наводнения в Афганистане унесли жизни не менее 300 человек

За последние 10 недель разрушительные наводнения в Афганистане унесли жизни не менее 300 человек, еще почти 400 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние 10 недель разрушительные наводнения в Афганистане унесли жизни не менее 300 человек, еще почти 400 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихия нанесла масштабный урон инфраструктуре и сельскому хозяйству. Разрушено или повреждено почти 9 тысяч домов, размыты сотни километров дорог, затоплены или уничтожены тысячи гектаров сельхозугодий. Пострадали около 19 тысяч семей. Власти пытаются оказать помощь, но ресурсов остро не хватает.