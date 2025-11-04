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Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 27 человек

04 ноября 2025 07:00
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До 27 возросло число погибших при землетрясении в Афганистане. Общее количество раненых – 850, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 27 человек-2

В наиболее пострадавшие районы переброшены бригады медиков, больницы приведены в состояние повышенной готовности. Напомним, в ночь на 3 ноября в центральной части Афганистана произошло разрушительное землетрясение магнитудой более шести. 9 провинций остались без электричества. Мощные толчки ощущались также в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Пакистане.

# Землетрясение # Природные катаклизмы # Новости Афганистана

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