Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 27 человек

До 27 возросло число погибших при землетрясении в Афганистане. Общее количество раненых – 850, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наиболее пострадавшие районы переброшены бригады медиков, больницы приведены в состояние повышенной готовности. Напомним, в ночь на 3 ноября в центральной части Афганистана произошло разрушительное землетрясение магнитудой более шести. 9 провинций остались без электричества. Мощные толчки ощущались также в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Пакистане.