Прямой эфир

Афганистану понадобится 94 млн долларов на восстановление после землетрясений

17 октября 2023 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Почти 94 миллиона долларов понадобится Афганистану на восстановление после землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афганистану понадобится 94 млн долларов на восстановление после землетрясений-1

Серия подземных толчков унесла жизни более 6 000 человек. Разрушены десятки населенных пунктов, огромное количество жилых домов не подлежат восстановлению. Основной удар пришелся по провинции Герат. Власти региона уже ищут подходящие участки для строительства новых домов. Пока в планах возведение временного жилья. На это выделено 2,5 миллиона долларов и не более 40 дней. Столько остается до зимы, а значит, до того, чтобы обеспечить жителей крышей над головой.

# Землетрясение # Новости Афганистана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не работает ближневосточный квартет». Как развивается ситуация между Палестиной и Израилем?
17 октября 2023 18:43

«Не работает ближневосточный квартет». Как развивается ситуация между Палестиной и Израилем?

Египетские власти угрожают выслать беженцев из сектора Газа в страны ЕС
17 октября 2023 17:26

Египетские власти угрожают выслать беженцев из сектора Газа в страны ЕС

The Wall Street Journal: несколько ракет ATACMS были тайно поставлены Украине
17 октября 2023 15:04

The Wall Street Journal: несколько ракет ATACMS были тайно поставлены Украине