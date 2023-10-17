Афганистану понадобится 94 млн долларов на восстановление после землетрясений

Серия подземных толчков унесла жизни более 6 000 человек. Разрушены десятки населенных пунктов, огромное количество жилых домов не подлежат восстановлению. Основной удар пришелся по провинции Герат. Власти региона уже ищут подходящие участки для строительства новых домов. Пока в планах возведение временного жилья. На это выделено 2,5 миллиона долларов и не более 40 дней. Столько остается до зимы, а значит, до того, чтобы обеспечить жителей крышей над головой.