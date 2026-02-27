Афганистан начал новую волну ударов по пакистанским блокпостам

К мировым событиям. Чей-то расчет отвлечь внимание Вашингтона от главной цели или же очередная приграничная стычка? Именно таким резонным вопросом сегодня задаются в международном экспертном сообществе, рассуждая о новом витке противостояния по линии Афганистан – Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока Штаты безуспешно пытаются заставить Иран отказаться от обогащения урана, главный союзник США в регионе, ядерный Пакистан, увяз в войне с Афганистаном. Иран получил передышку, а США головную боль на два фронта и неспокойный тыл перед возможной операцией.

27 февраля взрывы вблизи восточной границы Ирана отвлекли внимание от Персидского залива. Несколько сотен погибших – таков итог обмена ударами между Пакистаном и Афганистаном. Напомним, 26 февраля пакистанская авиация бомбила Кабул и его провинции. А уже 27 февраля утром афганские ВВС нанесли ответный огонь по военному лагерю под Исламабадом и армейским базам. По данным СМИ, целями стали ядерный полигон и главная военная академия Пакистана. После этого Исламабад заявил, что теперь между соседями открытая война.

Ахмед Шариф Чаудри, военный представитель Пакистана:

Чаша терпения Пакистана переполнилась. Репрессивный афганский режим «Талибана» должен сделать четкий выбор между «Аль-Каидой» и Пакистаном. Правительство Пакистана ясно заявило об этом. Своей атакой мы сделали еще одно предупреждение. Все цели в Афганистане были очень тщательно выбраны и поражены. Полностью уничтожены 77 постов режима афганских талибов.