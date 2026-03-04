На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули ожесточенные бои

В мире разгорается еще один конфликт. Ожесточенные бои вновь вспыхнули между силами Афганистана и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт разгорелся в районе так называемой линии Дюранда – это непризнанная Кабулом часть общей границы. Афганские вооруженные формирования вторглись на пакистанскую территорию и смогли захватить пограничный пост. В ходе столкновения убиты трое пакистанских военнослужащих, еще один захвачен в плен.