Прямой эфир

На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули ожесточенные бои

04 марта 2026 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мире разгорается еще один конфликт. Ожесточенные бои вновь вспыхнули между силами Афганистана и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули ожесточенные бои-2

Конфликт разгорелся в районе так называемой линии Дюранда – это непризнанная Кабулом часть общей границы. Афганские вооруженные формирования вторглись на пакистанскую территорию и смогли захватить  пограничный пост. В ходе столкновения убиты трое пакистанских военнослужащих, еще один захвачен в плен.  

Израиль начал новую волну ударов по Ирану – подробности.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке # Новости Афганистана # Новости Пакистана

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль начал новую волну ударов по Ирану
04 марта 2026 07:43

Израиль начал новую волну ударов по Ирану

Иран сообщил о поражении 10 танкеров в Ормузском проливе
04 марта 2026 07:27

Иран сообщил о поражении 10 танкеров в Ормузском проливе

США объявили о начале военной операции в Эквадоре
04 марта 2026 07:13

США объявили о начале военной операции в Эквадоре