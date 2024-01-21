В Афганистане разбился пассажирский самолёт, на борту были граждане России

На севере Афганистана разбился пассажирский самолет. На его борту находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Все – граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он выполнял чартерный санитарный рейс и летел из Индии в Москву. Перед катастрофой пилот успел сообщить об отказе двух двигателей, после чего лайнер пропал с радаров. Как проинформировали в Росавиации, самолет принадлежал российской компании и не имел сертификата для выполнения коммерческих рейсов.