Прямой эфир

В Афганистане разбился пассажирский самолёт, на борту были граждане России

21 января 2024 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На севере Афганистана разбился пассажирский самолет. На его борту находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Все – граждане России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане разбился пассажирский самолёт, на борту были граждане России-1

Он выполнял чартерный санитарный рейс и летел из Индии в Москву. Перед катастрофой пилот успел сообщить об отказе двух двигателей, после чего лайнер пропал с радаров. Как проинформировали в Росавиации, самолет принадлежал российской компании и не имел сертификата для выполнения коммерческих рейсов.

В Афганистане разбился пассажирский самолёт, на борту были граждане России-4

Власти Афганистана направили поисково-спасательную группу к предполагаемому месту падения.

# Авиакатастрофа # Новости Афганистана

Другие новости рубрики

Все новости
В результате обстрела ВСУ рынка в Донецке погибли 18 человек
21 января 2024 13:34

В результате обстрела ВСУ рынка в Донецке погибли 18 человек

В МИД РФ заявили о рисках военных инцидентов из-за масштабных учений НАТО
21 января 2024 12:15

В МИД РФ заявили о рисках военных инцидентов из-за масштабных учений НАТО

WSJ: Зеленский пользовался властью для устранения оппозиции в Украине
21 января 2024 11:31

WSJ: Зеленский пользовался властью для устранения оппозиции в Украине