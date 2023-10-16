Более 1000 человек погибло в результате землетрясения магнитудой 6.4 в провинции Герат Афганистана

Новости Афганистана. Более 1 000 человек погибли, свыше 2 000 получили травмы в результате нового землетрясения магнитудой 6.4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно произошло в провинции Герат на северо-западе Афганистана.

Полностью разрушены сотни домов. Однако данные неокончательные. Сейчас власти оценивают масштабы ущерба. Провинции срочно нужна международная помощь. Это уже третье крупное землетрясение в провинции Герат за последние дни. 7 октября подземные толчки привели, по данным ВОЗ, к гибели почти 1 400 человек. Пострадали десятки деревень, некоторые почти полностью разрушены.