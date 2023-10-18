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Для восстановления афганской провинции Герат после землетрясений понадобится почти 94 млн долларов

18 октября 2023 07:58
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Новости Афганистана. Почти 94 миллиона долларов понадобится для восстановления афганской провинции Герат после серии землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для восстановления афганской провинции Герат после землетрясений понадобится почти 94 млн долларов-1

Подземные толчки унесли жизни более шести тысяч человек и разрушили десятки населенных пунктов. В администрации провинции заявили, что ищут подходящие участки для новых домов. Помощь в этом оказывают частные строительные компании. Самая острая необходимость на данном этапе – убежища. Температура в ночное время уже значительно снизилась.

# Землетрясение # Новости Афганистана # Фотофакт

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