50 человек погибли при наводнениях в Афганистане

Как минимум 50 человек стали жертвами разрушительных наводнений в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни вызвали разлив рек и масштабные оползни. Полностью разрушены или серьезно повреждены около 10 тысяч домов. Многие населенные пункты отрезаны от внешнего мира из-за заваленных или затопленных дорог. Есть серьезные перебои с электричеством, нет связи. Уже ощущается проблема с отсутствием чистой воды и продовольствия. Под водой оказались более 2 тысяч магазинов и складов с продуктами. Власти делают все возможное, чтобы организовать помощь местным жителям. Но для этого не хватает ни средств, ни техники. Люди самостоятельно занимаются разбором завалов.

На прошлой неделе наводнения, вызванные проливными дождями, затронули север Афганистана, в результате чего погибли 315 человек и более 1 600 получили ранения.