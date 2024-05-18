Прямой эфир

50 человек погибли при наводнениях в Афганистане

18 мая 2024 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как минимум 50 человек стали жертвами разрушительных наводнений в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 человек погибли при наводнениях в Афганистане-1

Сильные ливни вызвали разлив рек и масштабные оползни. Полностью разрушены или серьезно повреждены около 10 тысяч домов. Многие населенные пункты отрезаны от внешнего мира из-за заваленных или затопленных дорог. Есть серьезные перебои с электричеством, нет связи. Уже ощущается проблема с отсутствием чистой воды и продовольствия. Под водой оказались более 2 тысяч магазинов и складов с продуктами. Власти делают все возможное, чтобы организовать помощь местным жителям. Но для этого не хватает ни средств, ни техники. Люди самостоятельно занимаются разбором завалов.

На прошлой неделе наводнения, вызванные проливными дождями, затронули север Афганистана, в результате чего погибли 315 человек и более 1 600 получили ранения.

# Наводнение # Новости Афганистана

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
18 мая 2024 16:59

Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

В Польше появилась база спецназа армии США
18 мая 2024 16:51

В Польше появилась база спецназа армии США

Обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии заключили под стражу
18 мая 2024 16:51

Обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии заключили под стражу

WSJ: Киев запросил помощь США в определении целей для атак в России
18 мая 2024 11:09

WSJ: Киев запросил помощь США в определении целей для атак в России

Зеленский отказался от перемирия на время Олимпиады
18 мая 2024 11:08

Зеленский отказался от перемирия на время Олимпиады

В Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации
18 мая 2024 11:01

В Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации

Трамп требует допинг-тест Байдена на наличие препаратов перед дебатами
18 мая 2024 10:06

Трамп требует допинг-тест Байдена на наличие препаратов перед дебатами

Стрелявший в премьер-министра Словакии Фицо предстанет перед судом 18 мая
18 мая 2024 09:37

Стрелявший в премьер-министра Словакии Фицо предстанет перед судом 18 мая

«Фиорентина» и «Наполи» в поединке Серии А сыграли вничью – 2:2
18 мая 2024 09:10

«Фиорентина» и «Наполи» в поединке Серии А сыграли вничью – 2:2

Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны в Украине
18 мая 2024 08:50

Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны в Украине

В Словакии состоится первое слушание по делу о покушении на Фицо
18 мая 2024 08:28

В Словакии состоится первое слушание по делу о покушении на Фицо

Заседание парламента Тайваня завершилось кровавым побоищем
18 мая 2024 08:13

Заседание парламента Тайваня завершилось кровавым побоищем