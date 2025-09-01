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На востоке Афганистана продолжается масштабная поисково-спасательная операция после землетрясения

01 сентября 2025 13:36
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В провинции Кунар на востоке Афганистана продолжается масштабная поисково-спсательная операция. Район практически разрушен от сильнейшего за последние годы землетрясения. Страна остро нуждается в международной помощи. В ООН заявили, что специалисты организации начинают работать в зоне бедствия и оказывают поддержку местным жителям. Всемирная организация здравоохранения в Афганистане также заявила, что ее бригады находятся  в больницах, оказывая помощь раненым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На востоке Афганистана продолжается масштабная поисково-спасательная операция после землетрясения-2

Медучреждения страны уже переполнены, а острая нехватка лекарств и врачей усугубляют и без того тяжелую ситуацию. Однако организация и доставка как гуманитарной, так и медпомощи весьма проблематична из-за отсутствия транспорта и поврежденных дорог. Землетрясение магнитудой более 6 практически разрушило восточные провинции Афганистана. Населенные пункты там находятся в горных и порой труднодоступных районах. 

По предварительным данным, стихией уничтожено около пяти деревень. Количество погибших уже превысило 800 человек и с каждым часом продолжает расти, так как, несмотря на все усилия спасателей и местных жителей, под завалами продолжают находиться люди, в том числе старики и дети. Пострадавших, число которых вплотную приблизилось к трем тысячам, власти стараются вертолетами доставить в больницы. 

Лукашенко выразил соболезнования в связи с землетрясением в Афганистане.

# Землетрясение # Новости Афганистана

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