На востоке Афганистана продолжается масштабная поисково-спасательная операция после землетрясения

В провинции Кунар на востоке Афганистана продолжается масштабная поисково-спсательная операция. Район практически разрушен от сильнейшего за последние годы землетрясения. Страна остро нуждается в международной помощи. В ООН заявили, что специалисты организации начинают работать в зоне бедствия и оказывают поддержку местным жителям. Всемирная организация здравоохранения в Афганистане также заявила, что ее бригады находятся в больницах, оказывая помощь раненым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медучреждения страны уже переполнены, а острая нехватка лекарств и врачей усугубляют и без того тяжелую ситуацию. Однако организация и доставка как гуманитарной, так и медпомощи весьма проблематична из-за отсутствия транспорта и поврежденных дорог. Землетрясение магнитудой более 6 практически разрушило восточные провинции Афганистана. Населенные пункты там находятся в горных и порой труднодоступных районах.

По предварительным данным, стихией уничтожено около пяти деревень. Количество погибших уже превысило 800 человек и с каждым часом продолжает расти, так как, несмотря на все усилия спасателей и местных жителей, под завалами продолжают находиться люди, в том числе старики и дети. Пострадавших, число которых вплотную приблизилось к трем тысячам, власти стараются вертолетами доставить в больницы.