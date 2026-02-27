Власти Пакистана заявили, что страна находится в состоянии войны с Афганистаном

Пакистан объявил, что находится в состоянии войны с Афганистаном. Сейчас на границе двух стран идут бои. Взрывы гремят и в Кабуле. В Исламабаде обвинили афганскую сторону в том, что власти не препятствует террористам переправляться в Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афганистан заявил, что начал военную операцию в ответ на авиаудары Пакистана. Афганские подразделения захватили 19 пограничных постов. Исламабад сообщил об уничтожении афганских укреплений и техники. Армия Пакистана применяет все виды вооружений, включая артиллерию и ударные беспилотники. По данным миссии ООН в Афганистане, погибли по меньшей мере 13 мирных жителей. В Пакистане заявили о ликвидации более 130 боевиков.

Мохаммад Наби, афганский беженец в Пакистане:

Мы оказались здесь в ловушке из-за войны. Говорят, что на границе идут бои. Дети, женщины и старики, которые находятся здесь с нами, болеют. Нет ни воды, ни еды. У нас нет денег, чтобы прожить здесь даже несколько дней. Им следует решать свои проблемы путем диалога. В войне проигрывают обе страны. Никто не выигрывает.

Отношения между странами резко ухудшились после кровопролитных столкновений в октябре 2025 года. Тогда погибло более 70 человек с обеих сторон. Попытки достичь мирного соглашения провалились, а переговоры при посредничестве Катара и Турции не принесли ощутимых результатов.