Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня из-за мусульманского праздника

Один из разгорающихся конфликтов в мире поставлен на паузу. Пакистан и Афганистан объявили о временном прекращении огня. Стороны договорились об этом по просьбе Катара, Турции и Саудовской Аравии в преддверии мусульманского праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перемирие началось с ночи 19 марта и будет действовать до полуночи 24-го. Однако в Исламабаде подчеркнули, что, если в эти дни Афганистан попытается провести какую-либо атаку против Пакистана, огонь немедленно возобновится.

В свою очередь в Кабуле подтвердили намерение соблюдать праздничное перемирие и заверили, что не будут вести какие-либо боевые действия. Военный конфликт между странами обострился 22 февраля. Пакистан обвинил Кабул в поддержке боевиков, которые совершают теракты на пакистанской территории. Исламабад ударил по позициям исламских формирований, после чего афганские талибы начали наступление в приграничных районах Пакистана.