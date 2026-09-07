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Новости по тегу #Николай Зарубицкий

«Патриоты Беларуси» организовали автопробег ко Дню народного единства
07 сентября 2026 08:44

«Патриоты Беларуси» организовали автопробег ко Дню народного единства

В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»
16 мая 2026 17:00

В Борисовском районе проходит полуфинал военно-патриотического турнира «Вызов»

В Минском районе дали старт масштабному автопробегу «За единую Беларусь»
25 апреля 2026 10:51

В Минском районе дали старт масштабному автопробегу «За единую Беларусь»

В преддверии Дня Конституции в Минске прошел единый день юридического консультирования
13 марта 2026 07:38

В преддверии Дня Конституции в Минске прошел единый день юридического консультирования

Николай Зарубицкий переизбран председателем РОО «Патриоты Беларуси»
21 февраля 2026 13:47

Николай Зарубицкий переизбран председателем РОО «Патриоты Беларуси»

В Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам
08 ноября 2025 07:39

В Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам

Проект «Марш Победы» прибыл в Беларусь
16 июля 2025 17:06

Проект «Марш Победы» прибыл в Беларусь

Более полутысячи человек приняли участие в автопробеге «За единую Беларусь» – вот как это было
17 сентября 2024 17:49

Более полутысячи человек приняли участие в автопробеге «За единую Беларусь» – вот как это было

Белкоопсоюз совместно с «Патриотами Беларуси» высадили аллею в честь 80-летия освобождения Беларуси
22 июня 2024 18:56

Белкоопсоюз совместно с «Патриотами Беларуси» высадили аллею в честь 80-летия освобождения Беларуси

Субботин: через индивидуальность каждого белорусского местечка мы формируем цельную и сильную страну
11 сентября 2023 16:50

Субботин: через индивидуальность каждого белорусского местечка мы формируем цельную и сильную страну

«Здесь все люди объединены одной целью». Акция «Символ Единства» прошла в Могилёве
08 сентября 2023 19:09

«Здесь все люди объединены одной целью». Акция «Символ Единства» прошла в Могилёве

Республиканская акция «Символ единства – 2023» стартовала в Дзержинском районе
07 сентября 2023 14:02

Республиканская акция «Символ единства – 2023» стартовала в Дзержинском районе