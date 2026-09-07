Новости по тегу #Николай Зарубицкий

Участники масштабного марафона проедут вдоль линии бывшей границы Западной и Восточной Беларуси.
За победу борются 80 десятиклассников из средних школ со всех регионов Беларуси.
Маршрут особенный – он приурочен к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
За один вечер бесплатную юридическую помощь получили полтысячи человек, заранее подавшие заявки. Большинство вопросов касалось трудовых споров, жилищных проблем и нюансов социального обеспечения.
Решение было принято единогласно во время конференции по подведению итогов и проведению выборов. Также активисты подвели итоги деятельности организации.
На стенде нанесен QR-код. Наведя на него камеру смартфона, можно узнать подробно о памятном месте, а аудиогид проведет экскурсию.
Первая точка маршрута – мемориальный комплекс «Рыленки», где похоронены более 10 тысяч воинов.
Представители всех регионов страны собрались в центре столицы, откуда и был дан старт патриотическому марафону. От проспекта Победителей до Дзержинского – порядка трех сотен авто проследовали по улицам Минска.
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