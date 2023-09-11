Субботин: через индивидуальность каждого белорусского местечка мы формируем цельную и сильную страну

Новости Беларуси. Большой марафон патриотических проектов объединяет белорусов в эти дни. Страна готовится отметить самый молодой государственный праздник 17 сентября – День народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Витебская область принимает республиканскую акцию «Символ единства». Участников автопробега встречали у памятного для каждого горожанина места. Патриоты возложили цветы у мемориального комплекса «5-й полк», где во время Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками был создан концентрационный лагерь. Затем участники автопробега направились к Летнему амфитеатру. Здесь состоялась передача флагов от районов, а также была открыта Аллея единства.

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»: Молодежь наша – это преемственность. Как мы сейчас воспитаем молодежь и как она будет воспитана, от этого будут зависеть и наше будущее, и наша страна, какое будет развитие, какой будет патриотизм.

Ольга Захаренко, председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов: Белорусам всегда свойственно объединяться, особенно в сложные времена. И сегодня, по моему мнению, как никогда важна консолидация народа, единство. И в автопробегах есть уникальная возможность продемонстрировать это единство.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Каждый регион, каждый район настолько уникален, обладает своими особенностями, своими традициями, своими какими-то фишечками, которых нет вообще нигде. И через эту индивидуальность каждого нашего белорусского местечка мы формируем, как это ни парадоксально, но устойчивую, цельную и сильную нашу страну.

Такие встречи пройдут в каждой области. «Патриоты Беларуси» намерены преодолеть более 2 тысяч километров пути.