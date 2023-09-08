«Здесь все люди объединены одной целью». Акция «Символ Единства» прошла в Могилёве

Новости Беларуси. Республиканская акция «Символ Единства» продолжает путешествие по стране. Из Дзержинска она переместилась в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади Славы собрались несколько сотен человек. В центр города жители и гости пришли по зову сердца. Молодежь и представителей старшего поколения сроднило чувство патриотизма – крепкого и надежного фундамента государства и общества.

Белорусов со всех уголков страны акция «Символ Единства» объединяет уже третий год подряд. В 2021-м участники посетили около 120 районных центров и собрали в один каравай выращенное там зерно. На этот раз акция несет в себе еще больший смысл. Из областей привезут флаги всех районов. А после торжественно разместят в столице на аллее единства. Из табличек с QR-кодом можно будет получить информацию об истории населенного пункта.

Николай Зарубицкий, председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Главная цель акции – это консолидация нашего общества в Год мира и созидания под символом регионов. Мы хотим рассказать и показать всему нашему обществу, какие наши прекрасные регионы, какие у них достопримечательности и чем им нужно гордиться в нашей стране.

Александра Лазарева, ученица средней школы № 31 Могилева:

Здесь все люди объединены одной целью. Мы очень хотим, чтобы Беларусь процветала так же, как она процветает и сейчас. Мы хотим продолжить традиции, чтобы она была великой. И именно молодежь может с этим справиться, ведь за молодежью будущее нашей страны.