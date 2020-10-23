«Сейчас мы стали более заметными, у людей появилось больше позитива». Кто и как организовывает автопробеги «За единую Беларусь!»

В последнее воскресенье октября в Беларуси отмечают День автомобилиста. Праздник задумывался как профессиональный, однако стал народным. Его отмечают все, кто за рулем. Поздравления в свой адрес принимают и дорожники, автослесари, механики, автомобильные инженеры – все те, кто делает поездки на авто удобнее и проще. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – организатор автопробегов «За единую Беларусь!» – Николай Зарубицкий. Если сравнивать те автопробеги, которые были достаточно давно, с теми, которые проходят сейчас, что изменилось? Николай Зарубицкий, организатор автопробегов «За единую Беларусь!»:

Сейчас мы стали более заметными, у людей появилось больше позитива, они более радостные, открытые, не стесняются выражать свои эмоции, и нас становится все больше и больше, присоединяются области, районы, города. Очень позитивная обстановка сейчас стала.

Как у вас продумывает маршрут? Николай Зарубицкий:

У нас все автопробеги со всей Беларуси, у нас очень много людей, которые были в каких-то местах, и когда мы едем в какую-то область или район, мы сначала с ними советуемся, какие есть достопримечательности. В первую очередь, конечно, мы отдаем предпочтение обелискам, памятникам ВОВ, музеям, которые рассказывают про нашу Беларусь и про нашу историю. Кто может поучаствовать в пробеге? Как подавать заявки? Николай Зарубицкий:

У нас заявки никто не подает, участвовать может любой, у кого пройден техосмотр и есть государственная символика. Мы рады всем, мы даже не спрашиваем: кто он и откуда. Где побывали участники автопробега? Николай Зарубицкий:

Побывали мы уже во многих местах – это была Хатынь, «Линия Сталина», был Брест, Брестская крепость, был Витебск, на родине Президента – в Александрии, в Гомеле. Практически все такие знаменитые мемориалы и комплексы мы объехали. Сейчас у нас планируются в ближайшее время город Могилев, посещение Буйничского поля, там музей города Могилева. Через неделю мы планируем поехать в Гродно, хотим там проехать со своими автомобилями и посетить достопримечательности Гродно. И уже на 7 ноября по плану у нас собрать людей со всех областей, районов в Минск, максимально собрать машины и проехать по нашей любимой столице. Еще план такой: мы хотим по городу высадить деревья, сделать маленький субботник, чтобы наш Минск был еще более красивым. Мы занимаемся теми делами, которые на благо нашей страны.