«Сейчас мы стали более заметными, у людей появилось больше позитива». Кто и как организовывает автопробеги «За единую Беларусь!»
В последнее воскресенье октября в Беларуси отмечают День автомобилиста. Праздник задумывался как профессиональный, однако стал народным. Его отмечают все, кто за рулем. Поздравления в свой адрес принимают и дорожники, автослесари, механики, автомобильные инженеры – все те, кто делает поездки на авто удобнее и проще.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – организатор автопробегов «За единую Беларусь!» – Николай Зарубицкий.
Если сравнивать те автопробеги, которые были достаточно давно, с теми, которые проходят сейчас, что изменилось?
Николай Зарубицкий, организатор автопробегов «За единую Беларусь!»:
Сейчас мы стали более заметными, у людей появилось больше позитива, они более радостные, открытые, не стесняются выражать свои эмоции, и нас становится все больше и больше, присоединяются области, районы, города. Очень позитивная обстановка сейчас стала.
Как у вас продумывает маршрут?
Николай Зарубицкий:
У нас все автопробеги со всей Беларуси, у нас очень много людей, которые были в каких-то местах, и когда мы едем в какую-то область или район, мы сначала с ними советуемся, какие есть достопримечательности. В первую очередь, конечно, мы отдаем предпочтение обелискам, памятникам ВОВ, музеям, которые рассказывают про нашу Беларусь и про нашу историю.
Кто может поучаствовать в пробеге? Как подавать заявки?
Николай Зарубицкий:
У нас заявки никто не подает, участвовать может любой, у кого пройден техосмотр и есть государственная символика. Мы рады всем, мы даже не спрашиваем: кто он и откуда.
Где побывали участники автопробега?
Николай Зарубицкий:
Побывали мы уже во многих местах – это была Хатынь, «Линия Сталина», был Брест, Брестская крепость, был Витебск, на родине Президента – в Александрии, в Гомеле. Практически все такие знаменитые мемориалы и комплексы мы объехали. Сейчас у нас планируются в ближайшее время город Могилев, посещение Буйничского поля, там музей города Могилева. Через неделю мы планируем поехать в Гродно, хотим там проехать со своими автомобилями и посетить достопримечательности Гродно. И уже на 7 ноября по плану у нас собрать людей со всех областей, районов в Минск, максимально собрать машины и проехать по нашей любимой столице. Еще план такой: мы хотим по городу высадить деревья, сделать маленький субботник, чтобы наш Минск был еще более красивым. Мы занимаемся теми делами, которые на благо нашей страны.
Как организована безопасность?
Николай Зарубицкий:
У нас все митинги организованные, согласованные, нам ГАИ помогает выехать, чтобы мы колонной выехали, потом мы едем по трассе строго в колонне. Обязательно проводим инструктаж, чтобы никто не сигналил без надобности, чтобы все были с госномерами, и чтобы все соблюдали тот маршрут, который мы уже согласовали.
Сколько желающих принять участие в таком автопробеге?
Николай Зарубицкий:
Оно каждый раз растет. Полностью маршрут проезжает около ста машин, очень много машин, которые присоединяются по дороге. Это разные города, чем больше город, тем больше машин. Перед каждой поездкой в какой-то город – у нас есть в Instagram чат, есть и в Viber чат – мы распространяем нашу карту, как мы едем, с точками присоединения. Это координаты точки и в какое время мы там будем. Все, кто там едут, они там собираются и ждут нас, мы их попутно собираем.