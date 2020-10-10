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«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции

10 октября 2020 19:40
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Новости Беларуси. Несколько сотен человек 10 октября объединил масштабный автопробег «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие события уже стали традицией субботних дней. Стартовала колонна в Минске. По пути следования в разных городах присоединялись новые участники. Всего собралось около 300 автомобилей.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-1

Патриотическую акцию поддержали люди разных возрастов и профессий. Все они выступают за единство в обществе и целостность страны. Для того чтобы сегодня жить в мире, важно помнить уроки истории – уверены участники автопробега. Сегодня они посетили мемориальный комплекс на месте сожженной деревни «Ола». Финишировала колонна на центральной площади Гомеля.

Самые яркие моменты автопробега – в репортаже Оксаны Семашко.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-4

С музыкой, флагами и хорошим настроением. Свое утро некоторые белорусы сегодня начали максимально патриотично.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-7

Ольга Кулик, участница автопробега: 
Я не за грошы и не за деньги. Я за страну, за убеждения, за единую государственность. У нас просто красота, чистота и порядок. У нас настоящая государственность. У нас есть рука Президента, и мы за это. Мы за Бацьку, за гаспадара, за сваю Радзіму!

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-10

То, что будущее родины строить всем и каждому из нас, участники автопробега готовы без устали доказывать не только на словах, но и конкретными делами. Они всех призывают в это непростое время быть чуточку активнее.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-13

Евгений Гагарин, участник автопробега:
Мы видим опыт Украины, Киргизии и так далее. Это единственный островок остался, Республика Беларусь, которая спокойная, чистая, аккуратная. Поэтому и выходим, чтобы показать, что это молчаливое большинство, которое сидит дома, в принципе, не право, потому что потом будет очень поздно, как это было в Украине. Сейчас многие жалеют. Много знакомых, многие жалеют, почему мы не вышли, не поддержали в свое время. Хотя там была слабая власть, а это сильная власть, и слава богу.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-16

Оксана Семашко, корреспондент:
В то время как одни без дела слоняются по городу и гонятся за лайками в соцсетях, наши настоящие патриоты демонстрируют неподдельную любовь и уважение к своей родине и народу, подвигам тех героев, которых с нами, к сожалению, уже нет.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-19

Светлана Баты, участница автопробега:
Я хочу, чтобы мои дети росли и знали нашу историю, наш национальный флаг, не тот, который сейчас бчбшный носят, а именно наш белорусский, красно-зелёный. Знали историю наших бабушек, дедушек, поэтому то, что мы едем не просто так, а едем в места, где захоронения Великой Отечественной войны, чтобы дети уже с такого возраста знали и понимали.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-22

Оксана Семашко:
Белорусы сегодня буквально задают тон нашей национальной моде. В каждом отдельно подобранном гардеробе или аксессуаре – свой глубокий смысл, наполненный жизнелюбием, миром и спокойствием. В эти сложные для всего мира дни настоящие патриоты доказывают: мы народ открытый и дружный, и не нужно нас разделять на своих и чужих.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-25

Василий Рымар, участник автопробега:
Мы участвуем в автопробеге (я со своими друзьями), начиная с первого автопробега. Мы практически не пропустили ни один автопробег в знак мирной Беларуси, того, что мы один народ, недопущения переписать историю Победы это главное.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-28

Эстафету мира, добра и взаимопонимания друг другу передают большие и малые города нашей страны уже по традиции. Равнодушных к судьбе своей родины сегодня нет ни в одном уголке Беларуси.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-31



Оксана Семашко:
Автопробег сегодня объединил несколько сотен единомышленников, представителей разных поколений. Они умеют выражать свое мнение открыто, не прячась за мессенджерами, не выясняют отношения в соцсетях хамством, а главное уважают друг друга.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-33

Мемориальный комплекс «Ола» – тому подтверждение. Сожженная земля здесь хранит немое молчание о страшных 40-х. В то время оккупанты здесь уничтожили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни.

Почтить память и дать обещание сохранить нашу мирную жизнь другим поколениям приехали участники автопробега.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-36

Николай Зарубицкий, участник автопробега:
Очень много друзей появилось за этих много пробегов. Как будто мы знали много лет. Все у нас с одинаковыми идеями, мыслями. И все за идею мира и стабильности.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-39

Николай Воскобойный, участник автопробега:
Мы за мир и спокойствие в нашей стране. В мире сейчас неспокойно. И Кавказ будоражит, и наших соседей из Украины, которые до сих пор, в течение шести лет, не могут восстановить мир и спокойствие. И те деструктивные силы, которые выступают за перемены, не зная, каких перемен.

Именно такие места как Хатынь. Именно здесь познается вся горесть, боль, которую пережили наши прадеды, деды, бабушки. Только здесь ты осознаешь, что в единстве и есть сила.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-42

Александра Воскобойная, участница автопробега:
Мы хотим, чтобы наша страна была единой. Чтобы наши белорусы жили так же дружно, одной семьей, как жили до недавних событий.

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-45

Наталья Пахоменко, участница автопробега:
У меня дедушка на танке до Берлина дошел, двоюродный дедушка Герой Советского Союза, поэтому для меня это очень важно. И я считаю люди должны видеть, что они не одни, потому что на сегодняшний день многие сомневаются. Даже не то, что сомневаются, они боятся своего мнения. Боятся, что вот, допустим, вот это бчб, вот эти флаги, которые идут, конкретно агрессивные и националистические. Люди просто реально боятся высказать свое мнение.

Единство в обществе и целостность страны сейчас первостепенны, так же как и сохранение наших достижений, традиций, памяти об исторических событиях на нашей многострадальной земле. И ещё, что немаловажно:

«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции-48



Любимую не отдают.

# Государственная социальная политика # общество # Ольга Кулик # Евгений Гагарин # Светлана Баты # Василий Рымар # Оксана Семашко # Николай Зарубицкий # Николай Воскобойный # Александра Воскобойная # Наталья Пахоменко # Фотофакт

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