«Мы хотим, чтобы наша страна была единой». Участники автопробега рассказали, зачем участвуют в акции

Новости Беларуси. Несколько сотен человек 10 октября объединил масштабный автопробег «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие события уже стали традицией субботних дней. Стартовала колонна в Минске. По пути следования в разных городах присоединялись новые участники. Всего собралось около 300 автомобилей.

Патриотическую акцию поддержали люди разных возрастов и профессий. Все они выступают за единство в обществе и целостность страны. Для того чтобы сегодня жить в мире, важно помнить уроки истории – уверены участники автопробега. Сегодня они посетили мемориальный комплекс на месте сожженной деревни «Ола». Финишировала колонна на центральной площади Гомеля. Самые яркие моменты автопробега – в репортаже Оксаны Семашко.

С музыкой, флагами и хорошим настроением. Свое утро некоторые белорусы сегодня начали максимально патриотично.

Ольга Кулик, участница автопробега:

Я не за грошы и не за деньги. Я за страну, за убеждения, за единую государственность. У нас просто красота, чистота и порядок. У нас настоящая государственность. У нас есть рука Президента, и мы за это. Мы за Бацьку, за гаспадара, за сваю Радзіму!

То, что будущее родины строить всем и каждому из нас, участники автопробега готовы без устали доказывать не только на словах, но и конкретными делами. Они всех призывают в это непростое время быть чуточку активнее.

Евгений Гагарин, участник автопробега:

Мы видим опыт Украины, Киргизии и так далее. Это единственный островок остался, Республика Беларусь, которая спокойная, чистая, аккуратная. Поэтому и выходим, чтобы показать, что это молчаливое большинство, которое сидит дома, в принципе, не право, потому что потом будет очень поздно, как это было в Украине. Сейчас многие жалеют. Много знакомых, многие жалеют, почему мы не вышли, не поддержали в свое время. Хотя там была слабая власть, а это сильная власть, и слава богу.

Оксана Семашко, корреспондент:

В то время как одни без дела слоняются по городу и гонятся за лайками в соцсетях, наши настоящие патриоты демонстрируют неподдельную любовь и уважение к своей родине и народу, подвигам тех героев, которых с нами, к сожалению, уже нет.

Светлана Баты, участница автопробега:

Я хочу, чтобы мои дети росли и знали нашу историю, наш национальный флаг, не тот, который сейчас бчбшный носят, а именно наш белорусский, красно-зелёный. Знали историю наших бабушек, дедушек, поэтому то, что мы едем – не просто так, а едем в места, где захоронения Великой Отечественной войны, чтобы дети уже с такого возраста знали и понимали.

Оксана Семашко:

Белорусы сегодня буквально задают тон нашей национальной моде. В каждом отдельно подобранном гардеробе или аксессуаре – свой глубокий смысл, наполненный жизнелюбием, миром и спокойствием. В эти сложные для всего мира дни настоящие патриоты доказывают: мы народ открытый и дружный, и не нужно нас разделять на своих и чужих.

Василий Рымар, участник автопробега:

Мы участвуем в автопробеге (я со своими друзьями), начиная с первого автопробега. Мы практически не пропустили ни один автопробег в знак мирной Беларуси, того, что мы один народ, недопущения переписать историю Победы – это главное.

Эстафету мира, добра и взаимопонимания друг другу передают большие и малые города нашей страны уже по традиции. Равнодушных к судьбе своей родины сегодня нет ни в одном уголке Беларуси.





Оксана Семашко:

Автопробег сегодня объединил несколько сотен единомышленников, представителей разных поколений. Они умеют выражать свое мнение открыто, не прячась за мессенджерами, не выясняют отношения в соцсетях хамством, а главное – уважают друг друга.

Мемориальный комплекс «Ола» – тому подтверждение. Сожженная земля здесь хранит немое молчание о страшных 40-х. В то время оккупанты здесь уничтожили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. Почтить память и дать обещание сохранить нашу мирную жизнь другим поколениям приехали участники автопробега.

Николай Зарубицкий, участник автопробега:

Очень много друзей появилось за этих много пробегов. Как будто мы знали много лет. Все у нас с одинаковыми идеями, мыслями. И все за идею мира и стабильности.

Николай Воскобойный, участник автопробега:

Мы за мир и спокойствие в нашей стране. В мире сейчас неспокойно. И Кавказ будоражит, и наших соседей из Украины, которые до сих пор, в течение шести лет, не могут восстановить мир и спокойствие. И те деструктивные силы, которые выступают за перемены, не зная, каких перемен. Именно такие места как Хатынь. Именно здесь познается вся горесть, боль, которую пережили наши прадеды, деды, бабушки. Только здесь ты осознаешь, что в единстве и есть сила.

Александра Воскобойная, участница автопробега:

Мы хотим, чтобы наша страна была единой. Чтобы наши белорусы жили так же дружно, одной семьей, как жили до недавних событий.

Наталья Пахоменко, участница автопробега:

У меня дедушка на танке до Берлина дошел, двоюродный дедушка – Герой Советского Союза, поэтому для меня это очень важно. И я считаю – люди должны видеть, что они не одни, потому что на сегодняшний день многие сомневаются. Даже не то, что сомневаются, они боятся своего мнения. Боятся, что вот, допустим, вот это бчб, вот эти флаги, которые идут, конкретно агрессивные и националистические. Люди просто реально боятся высказать свое мнение. Единство в обществе и целостность страны сейчас первостепенны, так же как и сохранение наших достижений, традиций, памяти об исторических событиях на нашей многострадальной земле. И ещё, что немаловажно: