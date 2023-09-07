Республиканская акция «Символ единства – 2023» стартовала в Дзержинском районе

Новости Беларуси. Более 200 человек объединила республиканская акция «Символ единства – 2023». 7 сентября старт большому патриотическому автопробегу дали на самой высокой точке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У горы Дзержинской припарковались полсотни автомобилей. До 16 сентября они проедут по разным городам страны. Из каждой области привезут флаги всех районов, чтобы после разместить их на новой аллее. Ее откроют в столице. Сегодня участникам акции передали символы из центрального региона.

Николай Зарубицкий, председатель общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Эта акция будет отличаться тем, что мы наполнили большим смыслом, мы хотим создать в Минске аллею флагов регионов, в которую будут входить все города нашей Республики Беларусь, все районные центры. Очень радостно, что эта аллея будет, потому что это не просто аллея, там еще будут установлены таблички с QR-кодами, по которым можно будет перейти на сайт данного района и узнать о достопримечательностях и истории этого района. Это сплотит наших людей. Главная цель акции – это консолидация нашего общества в Год мира и созидания под символами регионов.

Светлана Меша:

Мы являемся патриотами Беларуси, принимаем активное участие в деятельности нашей страны, региона, нашего трудового коллектива. И мы считаем, что мы достойны принимать участие в данном мероприятии, мы являемся молодыми лидерами Минщины – 2023. Цель – это пример для молодежи, потому что молодежь у нас слегка легкомысленна и хочется, чтобы они стремились к тому, чего достигают очень достойные люди.