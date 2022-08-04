Международный турнир по шахматам стартовал в Минске – чего ожидают участники и судьи?

Новости Беларуси. Международный турнир по шахматам Мinsk Open стартовал в нашей столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За главный трофей в борьбу включились 155 шахматистов из семи стран, в их числе – семь гроссмейстеров. Кто к нам пожаловал и зачем, узнавала Юлия Силипицкая.

Впервые за долгое время шахматный турнир проходит с призовым фондом – 26 тысяч белорусских рублей, но в нашу столицу гостей и спортсменов манит не длинный рубль. Мы, белорусы, спортивная нация, умеем организовывать турниры на разных уровнях и тепло принимать. Представители семи стран прибыли на Мinsk Open.

Николай Зарубицкий, первый заместитель председателя Белорусской федерации шахмат:

Народ нас любит, уважает. И то, что политики на своем поприще решают, не означает, что в шахматах есть проблемы. Поскольку турнир имеет статус международного, то и в судейской коллегии должны быть международные арбитры. Игорь Стрелец имеет богатую практику и знает специфику таких турниров.

Игорь Стрелец, международный арбитр:

В каждом турнире всегда находится новичок, может быть, неизвестный в широком кругу болельщиков, но известный специалистам, тренерам, который всегда преподносит сюрпризы, может вклиниться в призовые места. И мы ожидаем, в первую очередь, конечно, от наших белорусских игроков такого сюрприза.

Два игровых дня позади, всего спортсмены проведут девять туров. Победитель определится 11 августа. Центральный зал вместил 59 столов, во втором чуть меньше. Примечательно, что на минском турнире есть возможность получить больший разряд и даже звание. Перворазрядник мечтает стать кандидатом в мастера, а международный мастер – гроссмейстером.

Екатерина Смирнова, участница турнира (Москва):

Я была в Беларуси уже два раза. Играла в турнирах в Орше и в Гродно в прошлом году. Мне очень понравилась и организация, и сама страна. В Минске я тоже была после Орши в туристических целях. Меня позвал мой знакомый шахматист, который тоже здесь играет, приехать на турнир. Я немного подумала и решила, что надо ехать, попытать счастье.