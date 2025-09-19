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Что поможет улучшить карму – мнение эксперта

19 сентября 2025 16:14
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Специалисты предлагают такую возможность добавить плюсик в карму – благотворительность. Что же, дело хорошее. Вот только она должна быть не расчетливой, а разумной, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Увела из семьи – вернулось бумерангом! Самые скандальные истории звездных пар

Что поможет улучшить карму – мнение эксперта-2

Гордость за то, что жертвуешь, восхваление себя, ожидание ответного блага карму только ухудшат. Бумеранг стукнет больно, порою к удивлению окружающих. Такой хороший человек помогает бедным, а страдает. Все потому, что не соблюден главный закон. Помощь должна совершаться только из чувства сострадания и любви к ближнему. В этом случае расчет тоже не заставит себя ждать.

Что поможет улучшить карму – мнение эксперта-4

Маргарита Григорян, психолог:
Существует сегодня благотворительность, которая как раз таки, если говорить с точки зрения таких понятий, как карма, обнуляет негативную карму. Благие действия, благотворительность, добрые действия обнуляют карму. Причем можно обнулить эти последствия не только своих индивидуальных действий, а например, последствия тех мыслей и действий, которые совершали наши родители.

Подробности в видео.

# Психология # Необычное

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