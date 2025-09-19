Что поможет улучшить карму – мнение эксперта

Специалисты предлагают такую возможность добавить плюсик в карму – благотворительность. Что же, дело хорошее. Вот только она должна быть не расчетливой, а разумной, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Увела из семьи – вернулось бумерангом! Самые скандальные истории звездных пар

Гордость за то, что жертвуешь, восхваление себя, ожидание ответного блага карму только ухудшат. Бумеранг стукнет больно, порою к удивлению окружающих. Такой хороший человек помогает бедным, а страдает. Все потому, что не соблюден главный закон. Помощь должна совершаться только из чувства сострадания и любви к ближнему. В этом случае расчет тоже не заставит себя ждать.