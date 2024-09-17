Более полутысячи человек приняли участие в автопробеге «За единую Беларусь» – вот как это было

Более полутысячи человек приняли участие в автопробеге «За единую Беларусь». Представители всех регионов страны собрались в центре столицы, откуда и был дан старт патриотическому марафону. От проспекта Победителей до Дзержинского – порядка трех сотен авто проследовали по улицам Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, в 2024 году автопробег прошел в абсолютно новом формате. О самых ярких его участниках – в материале Алеси Ивановой.

Еще пару десятков лет назад уроженка Дагестана Садия Гаранина и представить не могла, что Беларусь станет для нее родным домом. Волей случая больше 20 лет назад судьба завела в Брестскую область, а три года назад Садия получила белорусское гражданство. Сегодня женщина называет себя настоящей патриоткой и не пропускает ни один государственный праздник.

Садия Гаранина:

Я очень благодарна, что именно я оказалась в Беларуси и живу в Беларуси. Я спокойна за своих детей, у нас здесь мирно, все ходят спокойно. В общем, замечательная страна.

Масштабный автопробег стал продолжением проекта «Символ единства», реализованного общественным объединением «Патриоты Беларуси» в 2023 году. Тогда маршрут пролегал по райцентрам и областным городам. На этот раз патриотический марафон прошел в абсолютно новом формате. Местом встречи стал Минск, где собрались представители всех регионов Беларуси. Автопробег «За единую Беларусь» собрал более 500 участников – подробности здесь.