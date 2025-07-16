Проект «Марш Победы» прибыл в Беларусь

В Беларуси встретили участников проекта «Марш Победы», посвященного радостным событиям 45-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт инициативе дали в конце июня в России.

И вот сегодня участников марша принимали в Витебской области. Первая точка маршрута – мемориальный комплекс «Рыленки», где похоронены более 10 тысяч воинов.

Здесь к российской делегации присоединились белорусские легкоатлеты, что символизирует единство двух братских народов в стремлении сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее. Участники марша почтили память павших героев и возложили цветы к братской могиле.

В течение 11 дней активисты из Беларуси и России преодолеют около 600 км. Трасса марафона пролегает через знаковые места нашей страны, напоминающие о событиях Великой Отечественной.