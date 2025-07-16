Проект «Марш Победы» прибыл в Беларусь

В Беларуси встретили участников проекта «Марш Победы», посвященного радостным событиям 45-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт инициативе дали в конце июня в России.
В Беларуси встретили участников проекта «Марш Победы», посвященного радостным событиям 45-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт инициативе дали в конце июня в России.
И вот сегодня участников марша принимали в Витебской области. Первая точка маршрута – мемориальный комплекс «Рыленки», где похоронены более 10 тысяч воинов.
Здесь к российской делегации присоединились белорусские легкоатлеты, что символизирует единство двух братских народов в стремлении сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за мирное будущее. Участники марша почтили память павших героев и возложили цветы к братской могиле.
В течение 11 дней активисты из Беларуси и России преодолеют около 600 км. Трасса марафона пролегает через знаковые места нашей страны, напоминающие о событиях Великой Отечественной.
Анатолий Абалихин, исполнительный директор межрегионального общественного движения «Кузница здоровья» (Россия):
Цель этого международного проекта – сохранение исторической памяти о подвигах и героях, которые пали в боях за свободу и независимость нашей Родины. Это самое главное и ценное. И, конечно, без физического воспитания здесь тоже не обойтись, так как мы идем пешком, где-то ускоряемся. И тем самым воспитываем еще и здоровый образ жизни.
Елена Савченко, участница проекта «Марш Победы»:
Мое участие – это память моим прадедушке, прабабушке, которые воевали в Великой Отечественной войне, закончили и выжили. Горжусь.
Символ патриотической акции – святая вода. На старте в Москве ее передал участникам ветеран войны, Герой России. Флягу пронесут через все точки маршрута. А в финале святой водой будет окроплен памятник на аллее Героев в Брестской крепости. Участники из Беларуси также донесут до финиша свой сосуд с водой, взятой из святой криницы в Дубровенском районе.
Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:
Пройдем мы от границы Российской Федерации, марш будет до Бреста, памятника «Жажда». Несем туда воду, попутно будем посещать памятники, которые будут у нас по пути, отдавать им память, еще раз привлекать внимание общественности.
Проект объединил профессиональных легкоатлетов и любителей бега. Для марафонцев – это испытание не только физической выносливости, но и силы духа. Как признаются участники, бежать им помогает память о тех, кто в годы Великой Отечественной войны преодолевал гораздо более трудные испытания. Завершится «Марш Победы» 26 июля в Бресте.