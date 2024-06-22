Белкоопсоюз совместно с «Патриотами Беларуси» высадили аллею в честь 80-летия освобождения Беларуси

Их знают от мала до велика, с нетерпением ждут встреч, готовы поделиться радостью и горем, получить неизменную поддержку и помощь. Любопытный факт – каждый сотый человек, занятый в экономике страны – это кооператор. Закладка капсулы времени с посланием председателя правления Белкоопсоюза, высадка аллеи памяти павшим воинам от благодарных потомков совместно с общественным объединением «Патриоты Беларуси». Обо всем этом смотрите в нашем сюжете.

2024 год богат на знаковые даты. Одна из них – 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Накануне этого праздника три поколения кооператоров почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. И в рамках поддержки проекта «Сохраним историю» высадили яблоневую аллею в память павшим героям. Была установлена мемориальная табличка с QR кодом, перейдя по которому можно узнать историю места, где располагается комплекс «Партизанский бор». К слову, цифровизацией памятных мест занимается общественная организация «Патриоты Беларуси», в том числе благодаря их деятельности сохраняется патриотическое отношение к нашей истории.

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Наша организация вплотную взялось за цифровизацию памятных мест, мы уже третий год этим занимаемся. На данный момент уже оцифровано более 2,5 тысячи, в этом году планируем тысячу. Я рад, что мы вместе с Белкооперацией чтим память наших предков.

Еще одно знаковое событие нынешнего года – 30-летие института президентства Республики Беларусь. Все эти десятилетия потребкооперация получала постоянную помощь и поддержку со стороны главы государства. И в свою очередь всегда будет выполнять возложенную на нее социальную миссию – жить заботами простого человека, заботиться о нем, делать жизнь на селе лучше и достойнее. Закладка капсулы времени – послание будущим потомкам чтить историю своей страны, быть патриотами и делать все для сохранения мира на земле, а также приумножать традиции системы и быть достойными кооператорами.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Мы закладываем капсулу с посланием от 34-тысячного коллектива кооператоров этого дня 2024 года. И с посланием вскрыть эту капсулу, с пожеланиями, уверенностью, что система будет функционировать на благо, на улучшение качества жизни всех белорусских людей. Будущее поколение через 50 лет будет иметь те же ценности по отношению к жизни, те же ценности по отношению к нашей стране.

Даниил Фильченко, студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Это очень важное мероприятие для меня, так как я сегодня представляю молодежь. Приложим все силы, чтобы Белкоопсоюз и дальше достойно выполнял свою функцию по обслуживанию сельского населения.

Сегодня Белкоопсоюз – это система, значимость которой в экономическом потенциале страны трудно переоценить. Многопрофильная деятельность кооператоров вписывается в хозяйственную и социальную жизнь регионов, обслуживая более трех миллионов белорусов, включая все сельское население, на практике доказывая свою эффективность в решении важных экономических задач. При этом сохраняя неизменными социально ориентированные ценности и поддерживая частные инициативы. Это отмечали приглашенные на праздник гости – член Совета Республики Леонид Заяц, представители министерств и ведомств. Лучшим работникам многотысячной системы в преддверии профессионального праздника были вручены высокие награды.