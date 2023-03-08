«Женщины – это наша лучшая половина». 8 Марта «Патриоты Беларуси» организовали автопробег по Минску

Новости Беларуси. Дню женщин «Патриоты Беларуси» посвятили автопробег. Традиционно местом встречи стала парковка у аквапарка «Лебяжий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дню женщин «Патриоты Беларуси» посвятили автопробег. Традиционно местом встречи стала парковка у аквапарка «Лебяжий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там собираются близкие по духу люди, чтобы во время путешествий по стране завить о своей позиции. Сегодня маршрут – по Минску и околицам, ну а настроение соответствующее. Более сотни участниц автопробега получили цветы и подарки от мужчин. Конечной точкой путешествия стало предприятие «Белтаможсервис». Экскурсия и праздничные угощения – все это в честь 8 Марта.
Юлия Власова, участница автопробега:
Мы все время на автопробеги ездим везде. Приятно, что в такой день собралось очень много народа.
Валентина Игнатенко, участница автопробега:
В автопробеге мы участвуем с самого первого дня, когда наши машины вместе с флагами выехали на просторы Беларуси. И каждый год поддерживаем эту акцию. Конечно, приятно, что сегодня, 8 Марта, в такой радостный женский день мы опять на боевом посту.
Николай Зарубицкий, председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
Женщины – это наша лучшая половина. И нам всегда хочется, и я верю, что им приятно видеть нас, когда мужчины поздравляют, балуют, радуют своими улыбками и своим настроением.
Такие автопробеги стали традиционными. Начиная с 2020 года, общественное объединение «Патриоты Беларуси» провело десятки акций, которые соединяли города и регионы.
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