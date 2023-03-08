Прямой эфир

«Женщины – это наша лучшая половина». 8 Марта «Патриоты Беларуси» организовали автопробег по Минску

08 марта 2023 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дню женщин «Патриоты Беларуси» посвятили автопробег. Традиционно местом встречи стала парковка у аквапарка «Лебяжий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Женщины – это наша лучшая половина». 8 Марта «Патриоты Беларуси» организовали автопробег по Минску-1

Там собираются близкие по духу люди, чтобы во время путешествий по стране завить о своей позиции. Сегодня маршрут – по Минску и околицам, ну а настроение соответствующее. Более сотни участниц автопробега получили цветы и подарки от мужчин. Конечной точкой путешествия стало предприятие «Белтаможсервис». Экскурсия и праздничные угощения – все это в честь 8 Марта.

«Женщины – это наша лучшая половина». 8 Марта «Патриоты Беларуси» организовали автопробег по Минску-4

Юлия Власова, участница автопробега:
Мы все время на автопробеги ездим везде. Приятно, что в такой день собралось очень много народа.

«Женщины – это наша лучшая половина». 8 Марта «Патриоты Беларуси» организовали автопробег по Минску-7

Валентина Игнатенко, участница автопробега:
В автопробеге мы участвуем с самого первого дня, когда наши машины вместе с флагами выехали на просторы Беларуси. И каждый год поддерживаем эту акцию. Конечно, приятно, что сегодня, 8 Марта, в такой радостный женский день мы опять на боевом посту.

«Женщины – это наша лучшая половина». 8 Марта «Патриоты Беларуси» организовали автопробег по Минску-10

Николай Зарубицкий, председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
Женщины – это наша лучшая половина. И нам всегда хочется, и я верю, что им приятно видеть нас, когда мужчины поздравляют, балуют, радуют своими улыбками и своим настроением.

«Женщины – это наша лучшая половина». 8 Марта «Патриоты Беларуси» организовали автопробег по Минску-13

Такие автопробеги стали традиционными. Начиная с 2020 года, общественное объединение «Патриоты Беларуси» провело десятки акций, которые соединяли города и регионы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# 8 Марта # общество # Николай Зарубицкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Праздник мы встречаем на боевом посту». Как наши женщины-медики работают в сирийском Алеппо?
08 марта 2023 16:25

«Праздник мы встречаем на боевом посту». Как наши женщины-медики работают в сирийском Алеппо?

Букет с сюрпризом. В канун 8 Марта мошенники придумали новую схему обмана
08 марта 2023 16:19

Букет с сюрпризом. В канун 8 Марта мошенники придумали новую схему обмана

«Это лучший день в году». Александр Солодуха рассказал про море концертов на 8 Марта
08 марта 2023 14:53

«Это лучший день в году». Александр Солодуха рассказал про море концертов на 8 Марта