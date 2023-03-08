«Женщины – это наша лучшая половина». 8 Марта «Патриоты Беларуси» организовали автопробег по Минску

Новости Беларуси. Дню женщин «Патриоты Беларуси» посвятили автопробег. Традиционно местом встречи стала парковка у аквапарка «Лебяжий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там собираются близкие по духу люди, чтобы во время путешествий по стране завить о своей позиции. Сегодня маршрут – по Минску и околицам, ну а настроение соответствующее. Более сотни участниц автопробега получили цветы и подарки от мужчин. Конечной точкой путешествия стало предприятие «Белтаможсервис». Экскурсия и праздничные угощения – все это в честь 8 Марта.

Юлия Власова, участница автопробега:

Мы все время на автопробеги ездим везде. Приятно, что в такой день собралось очень много народа.

Валентина Игнатенко, участница автопробега:

В автопробеге мы участвуем с самого первого дня, когда наши машины вместе с флагами выехали на просторы Беларуси. И каждый год поддерживаем эту акцию. Конечно, приятно, что сегодня, 8 Марта, в такой радостный женский день мы опять на боевом посту.

Николай Зарубицкий, председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Женщины – это наша лучшая половина. И нам всегда хочется, и я верю, что им приятно видеть нас, когда мужчины поздравляют, балуют, радуют своими улыбками и своим настроением.