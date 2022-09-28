В Минске возложили цветы в память о сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке

Новости Беларуси. В Минске почтили память офицера КГБ, бойца спецподразделения «Альфа» Дмитрия Федосюка, который год назад погиб от рук террориста при исполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдать дань памяти герою пришли представители общественных организаций и обычные минчане. У Дмитрия остались жена и маленькая дочка. Их боль сегодня разделяют десятки белорусов, принесших цветы к зданию КГБ. Собравшиеся почтили память молодого офицера минутой молчания.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Самое главное, что мы всегда должны помнить о тех событиях, даже вот таких печальных, которые происходят, к сожалению, в нашей жизни. Дмитрий Федосюк своей жизнью жертвовал во благо того, чтобы мы сегодня действительно жили под мирным небом, в условиях максимально созданной безопасности для наших людей.

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Хотим почтить честь нашего защитника, который в молодые годы отдал свою жизнь ради того, чтобы в нашей родине было все спокойно. Поэтому честь ему и хвала.

Наталья Орловская, представитель Белорусского союза женщин:

Мы ничего не забыли, мы все помним о подвиге этого молодого человека, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Но в то же время мы все с вами должны стремиться сделать так, чтобы этого больше не происходило.