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В Минске возложили цветы в память о сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке

28 сентября 2022 15:12
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Новости Беларуси. В Минске почтили память офицера КГБ, бойца спецподразделения «Альфа» Дмитрия Федосюка, который год назад погиб от рук террориста при исполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске возложили цветы в память о сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке-1

Отдать дань памяти герою пришли представители общественных организаций и обычные минчане. У Дмитрия остались жена и маленькая дочка. Их боль сегодня разделяют десятки белорусов, принесших цветы к зданию КГБ. Собравшиеся почтили память молодого офицера минутой молчания.

В Минске возложили цветы в память о сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Самое главное, что мы всегда должны помнить о тех событиях, даже вот таких печальных, которые происходят, к сожалению, в нашей жизни. Дмитрий Федосюк своей жизнью жертвовал во благо того, чтобы мы сегодня действительно жили под мирным небом, в условиях максимально созданной безопасности для наших людей.

В Минске возложили цветы в память о сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке-7

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:
Хотим почтить честь нашего защитника, который в молодые годы отдал свою жизнь ради того, чтобы в нашей родине было все спокойно. Поэтому честь ему и хвала.

В Минске возложили цветы в память о сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке-10

Наталья Орловская, представитель Белорусского союза женщин:
Мы ничего не забыли, мы все помним о подвиге этого молодого человека, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Но в то же время мы все с вами должны стремиться сделать так, чтобы этого больше не происходило.

В Минске возложили цветы в память о сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке-13

Старший лейтенант Дмитрий Федосюк был посмертно награжден орденом «За личное мужество».

# КГБ Беларуси # общество # Дмитрий Федосюк # Ольга Чемоданова # Николай Зарубицкий # Наталья Орловская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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