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«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости

19 декабря 2020 18:06
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Новости Беларуси. Самые активные участники субботних автомобильных ралли – с экскурсией во Дворце Независимости. Это не просто место встречи знаковых персон, но прежде всего место, где проходят важнейшие события во внутренней и внешней политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оттого, посещая залы и кабинеты, без фото на память не обходилось.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-1

Гостей Дворца Независимости особенно поразил тот факт, что внутреннее убранство резиденции главы государства практически полностью сделано из отечественных материалов. Это наглядная демонстрация впечатляющих возможностей белорусских предприятий и мастеров.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-4

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-6

Наталья Лединская:
Находиться в таком месте очень для нас важно, почетно. Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше простых людей, простых граждан попали во дворец, потому что мы же все знаем, что это достояние народа.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-9

Станислав Яскевич:
Мы не могли представить себе даже на минуточку, на секундочку, что очередной точкой нашего сбора окажется Дворец Независимости. То есть это просто нечто удивительное на самом деле. И видеть здесь все, как устроено это все убранство во дворце – мы очень впечатлены, это мягко говоря.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-12

Александр Баранович:
Я снимаю на телефон, чтобы показать родственникам, знакомым, друзьям. Побыть в такой, как я считаю, святыне, сердце Беларуси, конечно, это очень трогает, очень радостно.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-15

Зеленый зал со статусом мировой известности, Зал торжественных церемоний или Красный зал, где Президент чаще всего проводит совещания.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-18

Осмотреть все и при этом успеть запечатлеть момент на фото – задача не из простых. Но, тем не менее, в очередях за заветной фотокарточкой в стенах Дворца Независимости не обошлось и без активных дискуссий.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-21

Николай Зарубицкий:
Я хочу, чтобы мы были мирными и дружными, как было раньше.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-24

Виктория Рудая:
Мы хотим жить в мирной стране, воспитывать своих детей, получить хорошую карьеру, добиться чего-то в жизни. А вот эти хождения бесполезные – мы не видим смысла, хоть мы и молодежь. Неправда то, что говорят: молодежь не за Президента. Мы за Президента и мы этого не скрываем, мы не боимся.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-27

Сабина Павлович:
Для нас, как говорится, Батька все сделал. Мы живем в спокойной стране, у нас здесь все есть: и работа, и даже люди в деревне с работой. Все обеспечены.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-30

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-32

Ирина Синькевич:
Первое, что пришло на ум в августе: надо что-то делать, так не должно продолжаться. Мы не злые люди, белорусы – мирный народ, который всегда жил в любви, радости и счастье. Мы хотим дальше строить свою страну, делать ее краше, богаче и лучше, а не возвращаться назад, сейчас выяснять какие-то отношения. Это порыв души, который привел сейчас нас, можно сказать, во Дворец Независимости. Даже мечтать об этом походе не могли.

«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости-35

Добавим, что подобные экскурсии по Дворцу Независимости уже добрая традиция. Почетными гостями были дипломаты, педагоги, медики, спортсмены, артисты и подрастающее поколение белорусов.

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# Государственная социальная политика # общество # Станислав Яскевич # Николай Зарубицкий # Виктория Рудая # Ирина Синькевич # Фотофакт

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