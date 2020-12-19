«Неправда то, что говорят: молодёжь не за Президента». О чём рассказали участники автопробегов после экскурсии по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. Самые активные участники субботних автомобильных ралли – с экскурсией во Дворце Независимости. Это не просто место встречи знаковых персон, но прежде всего место, где проходят важнейшие события во внутренней и внешней политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оттого, посещая залы и кабинеты, без фото на память не обходилось.

Гостей Дворца Независимости особенно поразил тот факт, что внутреннее убранство резиденции главы государства практически полностью сделано из отечественных материалов. Это наглядная демонстрация впечатляющих возможностей белорусских предприятий и мастеров.

Наталья Лединская:

Находиться в таком месте очень для нас важно, почетно. Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше простых людей, простых граждан попали во дворец, потому что мы же все знаем, что это достояние народа.

Станислав Яскевич:

Мы не могли представить себе даже на минуточку, на секундочку, что очередной точкой нашего сбора окажется Дворец Независимости. То есть это просто нечто удивительное на самом деле. И видеть здесь все, как устроено это все убранство во дворце – мы очень впечатлены, это мягко говоря.

Александр Баранович:

Я снимаю на телефон, чтобы показать родственникам, знакомым, друзьям. Побыть в такой, как я считаю, святыне, сердце Беларуси, конечно, это очень трогает, очень радостно.

Зеленый зал со статусом мировой известности, Зал торжественных церемоний или Красный зал, где Президент чаще всего проводит совещания.

Осмотреть все и при этом успеть запечатлеть момент на фото – задача не из простых. Но, тем не менее, в очередях за заветной фотокарточкой в стенах Дворца Независимости не обошлось и без активных дискуссий.

Николай Зарубицкий:

Я хочу, чтобы мы были мирными и дружными, как было раньше.

Виктория Рудая:

Мы хотим жить в мирной стране, воспитывать своих детей, получить хорошую карьеру, добиться чего-то в жизни. А вот эти хождения бесполезные – мы не видим смысла, хоть мы и молодежь. Неправда то, что говорят: молодежь не за Президента. Мы за Президента и мы этого не скрываем, мы не боимся.

Сабина Павлович:

Для нас, как говорится, Батька все сделал. Мы живем в спокойной стране, у нас здесь все есть: и работа, и даже люди в деревне с работой. Все обеспечены.