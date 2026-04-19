Окучить весь мир не получится! Ераносян рассказал о реальных возможностях Трампа

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Сможет ли Китай обогнать США в планах по высадке человека на Луну? Ответил Валентин Уваров.

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа: У Трампа нет никакого другого способа заявить о чем-то более престижном и великом. Он все хочет, но сколько у него лет? У Трампа остался максимум год. Сможет он окучить весь мир? Нет. Единственное, что он сейчас сможет сделать, – это подвластить своих спонсоров. Кто его спонсоры? Нефтяники Техаса. Он убрал оттуда банды Mara Salvatrucha. Он для них кое-что сделал. И мексиканцев. Что он сделал для Маска? Я говорил об инциденте. Он дал ему заказ. Что он делает для « Northrop Grumman» , для « Lockheed Martin» – дает им деньги.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Золотой купол – это попытка привлечь всех заинтересованных, а это все корпорации Соединенных Штатов.

Владимир Ераносян:

Конечно, это заигрывание бизнесом.

Николай Бузин:

Высокотехнологичные военные, которые могут не вложиться, а получить с этого огромные деньги.