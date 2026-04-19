Окучить весь мир не получится! Ераносян рассказал о реальных возможностях Трампа
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
У Трампа нет никакого другого способа заявить о чем-то более престижном и великом. Он все хочет, но сколько у него лет? У Трампа остался максимум год. Сможет он окучить весь мир? Нет. Единственное, что он сейчас сможет сделать, – это подвластить своих спонсоров. Кто его спонсоры? Нефтяники Техаса. Он убрал оттуда банды Mara Salvatrucha. Он для них кое-что сделал. И мексиканцев. Что он сделал для Маска? Я говорил об инциденте. Он дал ему заказ. Что он делает для «Northrop Grumman» , для «Lockheed Martin» – дает им деньги.
Сможет ли Китай обогнать США в планах по высадке человека на Луну? Ответил Валентин Уваров.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:
Золотой купол – это попытка привлечь всех заинтересованных, а это все корпорации Соединенных Штатов.
Владимир Ераносян:
Конечно, это заигрывание бизнесом.
Николай Бузин:
Высокотехнологичные военные, которые могут не вложиться, а получить с этого огромные деньги.
Ераносян: конфликт Маска с Трампом – это инсценировка. Читайте далее.