Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (Россия): НАТО как военный союз напоминает крайне странную смесь. И все это держалось, естественно, на американской мощнейшей подпорке.

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской рабочей партии: Говорят о том, что существует угроза с Востока. Мы не должны пускать больше россиян на территорию Венгрии.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Вкладывают в головы всем европейцам: виноваты русские. С ними надо сражаться. Если вы сегодня не отдадите все, что у вас есть, то завтра вы будете говорить по-русски. А русским это надо?!