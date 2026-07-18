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Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»

18 июля 2026 18:03
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Разбитую тарелку уже не склеить? Что скрывается за улыбками участников турецкого саммита НАТО?

Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»-2

Стив Самарин, член Республиканской партии США:
НАТО хоронят без малого 80 лет, но покойник отличается завидным здоровьем.

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (Россия):
НАТО как военный союз напоминает крайне странную смесь. И все это держалось, естественно, на американской мощнейшей подпорке.

Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»-4

Борис Кунин, немецкий журналист, писатель:
Весь мир, включая США, очень боится милитаризации Германии.

Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»-6

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской рабочей партии:
Говорят о том, что существует угроза с Востока. Мы не должны пускать больше россиян на территорию Венгрии.

Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»-8

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:
Вкладывают в головы всем европейцам: виноваты русские. С ними надо сражаться. Если вы сегодня не отдадите все, что у вас есть, то завтра вы будете говорить по-русски. А русским это надо?!

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 19 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика # Николай Бузин # Руслан Пухов # Дьюла Тюрмер

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