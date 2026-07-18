Похороны НАТО или новый Ренессанс? Итоги саммита в Анкаре обсудят в ток-шоу «Мнения»

Разбитую тарелку уже не склеить? Что скрывается за улыбками участников турецкого саммита НАТО?
Разбитую тарелку уже не склеить? Что скрывается за улыбками участников турецкого саммита НАТО?
Стив Самарин, член Республиканской партии США:
НАТО хоронят без малого 80 лет, но покойник отличается завидным здоровьем.
Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (Россия):
НАТО как военный союз напоминает крайне странную смесь. И все это держалось, естественно, на американской мощнейшей подпорке.
Борис Кунин, немецкий журналист, писатель:
Весь мир, включая США, очень боится милитаризации Германии.
Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской рабочей партии:
Говорят о том, что существует угроза с Востока. Мы не должны пускать больше россиян на территорию Венгрии.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:
Вкладывают в головы всем европейцам: виноваты русские. С ними надо сражаться. Если вы сегодня не отдадите все, что у вас есть, то завтра вы будете говорить по-русски. А русским это надо?!
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 19 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».