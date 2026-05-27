Закон о национальных меньшинствах впервые вынесут на широкое общественное обсуждение в Беларуси. Большой диалог Палата представителей планирует провести прямо во время фестиваля национальных культур, который летом примет Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой для открытого разговора станет Купаловский университет. Депутаты встретятся с представителями диаспор, проживающих в нашей стране, чтобы из первых уст услышать запросы общества. По результатам этой работы будет принято решение – есть ли необходимость корректировать действующий закон.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы – состоявшаяся страна, в которой единство народа и власти является составляющим элементом нашего будущего. Ну, не будем говорить о настоящем, мы его уже сформировали. Нам осталось просто довести нашу государственность до необходимого уровня и передать их, все это нашим будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. По большому счету, Беларусь – страна состоявшаяся. Беларусь – страна суверенная, со всеми атрибутами, которые присущи к такому образованию.

Сегодня в Беларуси в мире и дружбе живут представители более чем 140 национальностей и 25 религиозных конфессий. Наша страна на протяжении веков остается примером того, как культурное разнообразие укрепляет общество. Это еще раз продемонстрирует и 15-й фестиваль национальных культур, который в начале июня примет Гродно. Праздник дружбы и традиций станет масштабной площадкой для обмена творческим опытом и укрепления межнационального согласия.