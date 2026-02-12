В Минске обсудили роль религии в сохранении традиционных ценностей

Здоровье и семья являются главными ценностями для каждого человека. В Минске сегодня, 12 февраля, обсудили, как защитить семью и демографическую безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К дискуссии подключились депутаты, представители государственных органов и всех религиозных конфессий Беларуси. В нынешнее сложное время, когда молодежь подвергается противоречивому влиянию, роль религии как хранительницы традиционных ценностей возрастает. И для этой миссии критически важен диалог не только между государством и конфессиями, но и между самими религиозными объединениями.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси: Во взаимодействии можно достичь результата и в воспитании подрастающего поколения, потому что важно то, что создано нашей страной, чтобы оно оставалось и далее, и развивалось. Мы ведь собираемся для того, чтобы не скрывать те проблемы, которые есть в обществе, а для того, чтобы находить пути их решения.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Беларуси:

В центре нашей политики – человек. А человек, его ценности, его стремление – это все, что необходимо понимать, что необходимо продумывать государству для того, чтобы был результат. Чтобы развивалась страна, чтобы сохранялся народ, чтобы все проблемные вопросы не возникали на белорусской земле.

Беларусь – дом для людей самых разных вероисповеданий. Православные, католики, протестанты, иудеи и мусульмане. Всего в стране зарегистрировано 25 конфессий и направлений. И, как подчеркнули участники сегодняшней встречи, их взаимодействие – основа для сохранения нравственных ориентиров общества.