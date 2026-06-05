Праздник мира и согласия! Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно

Гродно погрузился в атмосферу юбилейного XV Фестиваля национальных культур. Это праздник, который уже 30 лет является символом дружбы всех народов, которые в мире и согласии живут на белорусской земле. В этот раз в фестивале принимают участие представители 43 национальностей. Официальное открытие масштабного праздника ожидаем вечером, но в течение дня уже проходят различные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Приветствую вас из фестивального Гродно. Погода сегодня хоть и пасмурная, но по белорусской народной примете «дождж – гэта знак багацця и дабрабыту». И мы сейчас как раз и находимся на белорусском подворье, оно начало работу уже в первый день праздника.

На подворье свои традиции представили все регионы страны. Объединяющая тема фестиваля – народные праздники. Потому посетители белорусского подворья могут побывать одновременно и на Купалье, и на Масленице, и на Колядах.

Фестиваль в Гродно проходит раз в два года на протяжении уже 30 лет. В честь юбилея на празднике впервые заложили капсулу с посланием потомкам. Хранится она будет символично в культурном центре «Фестивальный» в Гродно. Вскрыть капсулу полагается еще через 30 лет. Вот такая магия чисел. Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур. На память о юбилее самого многонационального праздника страны в центре Гродно останется подарок – скульптура оленя святого Губерта – символа города на Немане. По легенде, это грациозное животное стало олицетворением духовного возрождения и защиты древних традиций Гродно. Открытие скульптуры прошло с участием представителей национальных объединений.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Вот этот объект, он уже навсегда, сюда будут приходить, смотреть и говорить, почему он здесь. И каждый раз вспоминать межнациональный, межконфессиональный мир. Оказывается, есть на земле уголок, есть на земле страна, где можно не враждовать из-за разных верований, из-за разных национальностей, из-за разных обычаев, а прекрасно дружить между собой.

Праздник объединил руководителей национальных объединений страны и за круглым столом. Цель – обсудить насущные вопросы, поделиться мнениями. Сегодня в Беларуси проживают представители более 150 национальностей. В мире и согласии, а главное, в равных условиях с другими гражданами.