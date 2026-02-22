Нефть – это современное оружие? Ответил Николай Бузин

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Игорь Позняк, ведущий:

Нефть – современное оружие?

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Да. Топливо, энергетические ресурсы – это то, за что сегодня идет реальная борьба, война между государствами.

Игорь Позняк:

И кто бы там что ни говорил о зеленой повестке.

Николай Бузин:

«Сказка Венского леса», сделанная для того, чтобы увести общественное мнение совершенно в другую сторону от реальных процессов, происходящих в мире. Посмотрите, где ни происходят боевые действия, где ни происходят войны – это в первую очередь нефть. Это в первую очередь те ресурсы, которые необходимы для высокотехнологических производств и так далее.

Это касается Гренландии, это касается Арктики, Антарктиды – все завязано на ресурсы. Но я хотел бы все-таки вернуться к тому тезису, который уже говорил. Понимаете, Америка сегодня почувствовала собственную силу и, как правильно было сказано, неспособность ей противостоять со стороны. И пытается навязать всему миру свои правила игры.

Правила игры следующие – кто сильный, тот имеет право на все. Это главный постулат, который сегодня есть. Куба – самостоятельное государство. Я не говорю про Венесуэлу, в которой, по большому счету, сделан государственный переворот и акт международного терроризма. Об этом все молчат тихенько. И он замолчал, и все остальные. Главу государства захватили в его собственной стране при условии, что он ничего не нарушил в национальных интересах Соединенных Штатов.