Кумир миллионов Юрий Антонов удостоен специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Звезда народного артиста России на аллее стала уже 21-й по счету. «Славянский базар» полон добрых традиций. И одна из них – чествовать артистов, чье творчество способствует укреплению дружбы между народами. Получить столь высокую оценку своего творчества на земле, где началась карьера артиста, – для самого Антонова большая честь. Он вспоминает первый «Славянский базар», в открытии которого принимал участие, и отмечает, как же сегодня преобразился и город, и фестиваль.

Юрий Антонов, народный артист России: Я приезжаю с большим удовольствием и с любовью, потому что это город, где я становился как личность, как музыкант, как композитор. Когда мне предложили приехать сюда, в данном случае, я, конечно, все отложил, это очень серьезное мероприятие, поэтому большое спасибо Республике Беларусь.

В рамках Дней Союзного государства на «Славянском базаре» в Витебске дали старт Международному фестивалю социального кино – «Общее житие». Форум проводится совместно с Российским клубом православных меценатов при участии Витебской епархии и направлен на защиту традиционных семейных ценностей. В рамках фестиваля запланирован показ и обсуждение картин белорусских и российских режиссеров. Фильмом-открытием форума стал премьерный показ нового документального шедевра Николая Бурляева «Никита». Картина повествует о неизвестных фактах из жизни легенды мирового кино – Никите Сергеевиче Михалкове.

Николай Бурляев, председатель Комиссии по культуре, науке и образованию Парламентского собрания союза Беларуси и России:

Он основан на повести моей. Я написал о 66-х годах нашей с ним дружбы с самого детства. И попытался открыть на экране, показать нового Никиту Сергеевича. Хотя о нем очень много фильмов снято. Но это не интервью, а это беседа по душам двух друзей о целой эпохе.

К летнему фестивалю город готовится основательно, все должно быть на высшем уровне: от музыкальной программы до сервиса. Экономический эффект от проведения фестиваля колоссальный. В дни славянки в два-три раза увеличивается поток посетителей кафе и ресторанов, на 100 % загружен и гостиничный фонд. Кроме того, растут продажи в магазинах.

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