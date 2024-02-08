Проект «Поезд Памяти» расширяет географию – маршрут дойдёт до Карелии и Архангельска

Не забывать свою историю и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма помогает проект «Поезд Памяти». В 2024 году он расширит географию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут дойдет до Карелии и Архангельской области. Растет и число стран-участниц: «билеты» на поезд получили все страны СНГ. О перспективах яркого проекта говорили на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Повестка встречи насыщенная. Депутаты обсудили итоги 2023-го и планы на текущий год. Особое внимание духовному и патриотическому аспекту культурной жизни наших стран. Предусмотрен целый ряд совместных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Беларуси. Настоящим подарком на праздник станет и новая книга библиотеки Союзного государства «Операция Багратион. Народные мстители». Она будет посвящена партизанскому движению Беларуси.

Николай Бурляев, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию:

Мы намерены создать Славянский форум. Это будет дополнение к «Славянскому базару». Но только Славянский форум будет заниматься высокой музыкой: лучшие оркестры будут, у нас есть Гергиев, Башмет, Федосеев. Будем приглашать из Сербии, из наших братских стран, славянских, чтобы показать всю высоту славянской культуры.