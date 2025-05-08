От СССР до наших дней. Николай Бурляев рассказал, как менялась атмосфера Дня Победы

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем поговорим о Великой Победе СССР и о советском кино. В эфире советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации Николай Бурляев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Скажите, а как менялась атмосфера празднования, само празднование, осмысление этого дня [Дня Победы – прим. ред.] в течение лет?

Николай Бурляев, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации:

Я наблюдал все течение всего этого времени. Когда я уже стал осознавать себя с 1950 года. Я, кстати, хоронил Сталина, был у гроба Сталина в 1953 году. И я жил, мой дом был в самом центре Москвы, на улице Горького, 6. Я жил около памятника Юрию Долгорукову, и все демонстрации всегда шли через нашу арку, через наш дом. Я видел каждый год эти праздники. И 1 Мая, которое сейчас пытаются заглушить, Праздник труда и нормальных людей, поскольку мы еще продолжаем плыть в чудовищном, неприемлемом для России русле капитализма.