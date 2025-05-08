От СССР до наших дней. Николай Бурляев рассказал, как менялась атмосфера Дня Победы
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем поговорим о Великой Победе СССР и о советском кино. В эфире советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации Николай Бурляев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Скажите, а как менялась атмосфера празднования, само празднование, осмысление этого дня [Дня Победы – прим. ред.] в течение лет?
Николай Бурляев, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации:
Я наблюдал все течение всего этого времени. Когда я уже стал осознавать себя с 1950 года. Я, кстати, хоронил Сталина, был у гроба Сталина в 1953 году. И я жил, мой дом был в самом центре Москвы, на улице Горького, 6. Я жил около памятника Юрию Долгорукову, и все демонстрации всегда шли через нашу арку, через наш дом. Я видел каждый год эти праздники. И 1 Мая, которое сейчас пытаются заглушить, Праздник труда и нормальных людей, поскольку мы еще продолжаем плыть в чудовищном, неприемлемом для России русле капитализма.
Это надо же, когда уже понятно было, что он отживает свое, а мы встроились в этот вагон и отдали власть пятистам олигархам. Что это такое? Россия недоумевает до сих пор. И это надо менять, к социализации приходить все больше. Так вот я эти праздники видел, и был однажды эпизод, это вроде бы юмор, я привез с «Иванова детства» целый ящик ракет. Значит, длинные трубочки там откручивается, и надо дергать за кольцо, и ракета вылетает. Мне дали целый ящик, и я привез. И вот я на 9 Мая вышел из своей арки в центре улицы Горького и думаю, дай-ка порадую людей. Отвинтил, засадил, и тут же ко мне два человека подходят. Откуда? Потом долго надо было оправдываться, что я артист, и это мне просто подарили. Но это было потрясающе. Было ликование. И спокойное шествие. Всегда спокойное. С чувством правды и с чувством победителей. И мы к этому вернемся. Мы возвращаемся к этому.