Фестиваль задаёт тренды киноиндустрии – «Лістапад» официально стартовал в Минске
Пока за окном кружатся листья, киношедевры способны вскружить голову даже самому искушенному зрителю. Международный кинофестиваль «Лістапад» официально стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С открытием культурного форума его гостей и участников поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, кинофестиваль выполняет гуманитарную миссию, сближает людей и континенты. В 2024 году международный форум проходит в ХХХ юбилейный раз. Красная ковровая дорожка ведет во Дворец Республики. Символично, что именно здесь в 2001-м состоялось открытие первого кинофестиваля.
Заявки на участие в форуме подали представители более 120 стран. Авторы покажут свои лучшие картины, а иначе и быть не может, ведь слоган фестиваля – «Кино со знаком качества». Зрелищное шоу, торжественная атмосфера, встречи с известными деятелями культуры и не только. На фестивале «Лістапад» отметят вековой юбилей белорусского кино. Даты поистине знаковые.
Алеся Иванова, корреспондент:
В этом году ХХХ юбилейный международный кинофестиваль «Лiстапад» вызвал небывалый интерес со стороны зарубежных авторов. Рекордное количество заявок – свыше 3,5 тысячи. Более 120 стран-участниц. В том числе – Китай, Бразилия, Индия и Иран.
Этот год – особенный для национального кинематографа. «Лістапад» отмечает 100-летие белорусского кино.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Здесь будет живое общение. Это позволит молодежи впитать все те положительные элементы и дальше развивать искусство кинематографа, сохраняя его духовную мощную составляющую, не гонясь за какой-то конъюнктурной линией, которую нам пытаются [навязать – прим. ред.] где-то извне. Мы должны формировать то, что нужно, и то, что востребовано в нашем обществе, и то, что приемлемо для наших людей.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Мы постарались, чтобы наши коллеги, друзья, во-первых, познакомились с Беларусью, посмотрели на нашу красивейшую страну, благодатную землю. А во-вторых, мы готовились к мероприятию и с точки зрения совместных проектов, которые мы обязательно для себя уже наметили и их поступательно будем реализовывать.
Зрителей ожидает семь конкурсных программ. Отечественный кинематограф на предстоящем форуме – в центре внимания. И это не только картины «Беларусьфильма», но и авторские журналистские ленты.
Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»:
Смысл фестиваля в том, что надо зрителям показывать тенденции. Если хороший и правильный отбор, то есть он должен показывать вообще, в каком состоянии современный кинематограф. Это не значит… Даже вопрос: нравится вам, не нравится. Потому что, может быть, он вам и не нравится, но вы должны знать, какой он сегодня, что такое современное кино.
Николай Бурляев, депутат Государственной думы Федерального собрания России, народный артист России:
Очень хочется, чтобы появлялись имена достойнейших режиссеров, таких как наши классики. Очень этого ожидаю. Страна потрясающая, сердечная, глубокая, умная. Так что все впереди.
Минск с этого дня становится эпицентром духовности, гуманизма и добра. Именно этим темам посвящены работы талантливых актеров, режиссеров и кинематографистов. Это главный фестивальный ориентир, который неразрывно связан с вектором развития нашей страны. Тому подтверждение – специальный приз Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве», который вручается выдающимся деятелям культуры. Его лауреатами стали многие известные актеры и режиссеры. В 2024 году высокой награды удостоен заслуженный артист России Дмитрий Харатьян.
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