Фестиваль задаёт тренды киноиндустрии – «Лістапад» официально стартовал в Минске

Пока за окном кружатся листья, киношедевры способны вскружить голову даже самому искушенному зрителю. Международный кинофестиваль «Лістапад» официально стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С открытием культурного форума его гостей и участников поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, кинофестиваль выполняет гуманитарную миссию, сближает людей и континенты. В 2024 году международный форум проходит в ХХХ юбилейный раз. Красная ковровая дорожка ведет во Дворец Республики. Символично, что именно здесь в 2001-м состоялось открытие первого кинофестиваля. Заявки на участие в форуме подали представители более 120 стран. Авторы покажут свои лучшие картины, а иначе и быть не может, ведь слоган фестиваля – «Кино со знаком качества». Зрелищное шоу, торжественная атмосфера, встречи с известными деятелями культуры и не только. На фестивале «Лістапад» отметят вековой юбилей белорусского кино. Даты поистине знаковые.

Алеся Иванова, корреспондент:

В этом году ХХХ юбилейный международный кинофестиваль «Лiстапад» вызвал небывалый интерес со стороны зарубежных авторов. Рекордное количество заявок – свыше 3,5 тысячи. Более 120 стран-участниц. В том числе – Китай, Бразилия, Индия и Иран. Этот год – особенный для национального кинематографа. «Лістапад» отмечает 100-летие белорусского кино.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Здесь будет живое общение. Это позволит молодежи впитать все те положительные элементы и дальше развивать искусство кинематографа, сохраняя его духовную мощную составляющую, не гонясь за какой-то конъюнктурной линией, которую нам пытаются [навязать – прим. ред.] где-то извне. Мы должны формировать то, что нужно, и то, что востребовано в нашем обществе, и то, что приемлемо для наших людей.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Мы постарались, чтобы наши коллеги, друзья, во-первых, познакомились с Беларусью, посмотрели на нашу красивейшую страну, благодатную землю. А во-вторых, мы готовились к мероприятию и с точки зрения совместных проектов, которые мы обязательно для себя уже наметили и их поступательно будем реализовывать. Зрителей ожидает семь конкурсных программ. Отечественный кинематограф на предстоящем форуме – в центре внимания. И это не только картины «Беларусьфильма», но и авторские журналистские ленты.

Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»:

Смысл фестиваля в том, что надо зрителям показывать тенденции. Если хороший и правильный отбор, то есть он должен показывать вообще, в каком состоянии современный кинематограф. Это не значит… Даже вопрос: нравится вам, не нравится. Потому что, может быть, он вам и не нравится, но вы должны знать, какой он сегодня, что такое современное кино. Николай Бурляев, депутат Государственной думы Федерального собрания России, народный артист России:

Очень хочется, чтобы появлялись имена достойнейших режиссеров, таких как наши классики. Очень этого ожидаю. Страна потрясающая, сердечная, глубокая, умная. Так что все впереди.