Фильм о Никите Михалкове показали на фестивале «Лістапад»

На протяжении недели Минск – центр кинематографа. Найти фильм по душе и интересам мог каждый, а еще пообщаться с теми, кто это самое кино умеет создавать. Кинофестиваль «Лістапад» приближается к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но последний аккорд еще впереди.

Николай Бурляев, народный артист России: Я надеялся на то, что это будет беседа друзей по душам, исповедальная беседа, поскольку мы знаем друг друга 66 лет. Этот фильм будет жить как портрет великой личности. Раньше о нем мы говорили, как о выдающемся режиссере, сейчас я утверждаю, что это великий режиссер.

Сергей Катьер, программный директор конкурса неигровых фильмов Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Каждый фильм – это какое-то событие, это не просто проблема, а проблема, которая решается нашими замечательными героями. Мы никак не можем отметить все хорошие фильмы, которые бы хотелось, потому что призов у нас всего два, а фильмов гораздо больше. И вот сейчас мы решаем вопрос: что нам делать? Как же нам отметить все достойные работы?

Каждый фильм – это такие маленькое событие, я считаю, для фестиваля и нашего города. Я очень рад, что зрители ходят, смотрят, зрители очень хорошо отзываются об этой программе.

Программа фестиваля в 2025 году объединила десятки событий. Уже завтра вечером – церемония закрытия. Она состоится в кинотеатре «Москва».