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В Свято-Елисаветинском монастыре состоялся диалог в рамках Постоянного комитета Союзного государства

09 февраля 2024 17:08
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Сохранение семейных и общечеловеческих ценностей – тема, вынесенная на обсуждение парламентариев Беларуси и России. В знаковом месте Минска – Свято-Елисаветинском женском монастыре – состоялся диалог представителей Постоянного комитета Союзного государства, православной церкви и общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Свято-Елисаветинском монастыре состоялся диалог в рамках Постоянного комитета Союзного государства-1

Говорили о развитии православной культуры, воспитании подрастающего поколения через театр и кинематограф. Именно искусство и духовно-нравственные ценности должны стать инструментом борьбы с социокультурным кризисом.

В Свято-Елисаветинском монастыре состоялся диалог в рамках Постоянного комитета Союзного государства-4

Николай Бурляев, председатель комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию:
Мы – единое Союзное государство – никогда не примем новый мировой порядок с его установками на однополые браки, гомосексуализм, трансвестизм – то, что не запрограммировано Господом Богом. Мы будем делать иные фильмы. Пока это все сложно получается, потому что нужно дозревать.

В Свято-Елисаветинском монастыре состоялся диалог в рамках Постоянного комитета Союзного государства-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Нам нужно больше создавать фильмов, которые говорят о семейной жизни, доброй семейной жизни, где нет каких-то сцен, которые нескромные, неправильные. Много фильмов можно создать, которые говорят о человеке, размышляют о его высоком предназначении, показывают красоту семейной жизни. Об этом нам нужно говорить как можно больше.

Рассуждая о современной ситуации, участники встречи сошлись во мнении, что Беларусь и Россия должны объединять усилия против расчеловечивания культуры. И в противостоянии этому важно опираться на духовные традиции, которые формировались братскими народами и передавались как богатейшее духовное наследие.

# Союзное государство # общество # Владыка Вениамин # Николай Бурляев

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