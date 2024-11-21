Стратегии строительства Союзного государства обсуждают в Гродно

В Гродно обсуждают стратегии строительства Союзного государства. В областном центре проходит заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Основная тема – развитие культурно-гуманитарного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заседании принимают участие союзные парламентарии, представители духовенства, киноиндустрии, научно-исследовательских и образовательных учреждений двух стран. Особое внимание спикеры уделяют воспитанию молодежи, значению семьи и церкви, развитию совместных научных исследований, сохранению исторической памяти и культурного наследия Беларуси и России.

Николай Бурляев, председатель Комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию (Россия):

Культура есть основа национальной безопасности. Это понимаем и мы в России, и уж тем более понимает Беларусь. И вообще, в этих вопросах даже впереди. Мы будем говорить о совместных проектах, об укреплении связи в области культуры через фестивальное движение. Потому что эти площадки, фестивальные, и есть как раз то, что связывает нас, объединяет. Мы дружим там, завязываем контакты.

Заседание семинара это возможность диалога. В ходе таких встреч появляются идеи, договоренности, которые приводят к реализации новых культурных проектов.