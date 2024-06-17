66-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоялась в Минске

От технологического суверенитета до вопросов безопасности и международного взаимодействия. Минск 17 июня принимает 66-ю сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из главных вопросов в повестке – создание единого научного и образовательного пространства Союзного государства.

Мы уже существенно продвинулись в этом направлении. Реализуется ряд общих научных программ и мероприятий во многих сферах: космос, сельское хозяйство, микроэлектроника. Ожидается открытие четырех новых проектов – в области садоводства, интеллектуальных ферм, детского питания и создания биомембран. Одной из основных в повестке стала также тема образования. В Союзном государстве созданы все условия для качественного обучения. И спрос велик. Так, в наших университетах обучаются около 2,5 тысячи российских студентов, а более 12 тысяч белорусов получают образование в российских вузах. Гражданам нашей страны планируют начать выделять гранты для поступления. Однако векторов для сотрудничества все еще остается немало.

Михаил Мирончик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: В рамках Союзного государства существует много совместных проектов. Это конкурсное движение, олимпиадное движение на уровне высшего образования, это уже созданная и работающая ассоциация учреждений высшего образования.

Николай Бурляев, заместитель председателя Комиссии Государственной думы Федерального собрания России по вопросам депутатской этики:

Проектов очень много. В отличие от предыдущего созыва, где было всего 11 проектов по культуре, науке, образованию, наша Комиссия для начала предложила 40 проектов, что требует серьезного финансового обеспечения. В принципе, руководство нашего Парламентского собрания сказало, что они поддерживают наши начинания.

Коснулись также некоторых организационных моментов. Так, первым зампредседателя Парламентского собрания Союза избрали Игоря Сергеенко. Кроме того, парламентарии изучили данные об исполнении бюджета Союзного государства за 2023-й. Уделили внимание также блоку тем, касающихся международной повестки и безопасности.