Бурляев об СВО: Россия борется не за новые территории, а против мирового сатанизма

Николай Бурляев, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации:

Это та же священная война, которая была и на Куликовом поле, и когда мы французов разгромили и пришли во Францию, в Париж. Александр, наш царь, пришел туда со всей армией. И завоевали Францию, и отдали им эту свободу, честь и мир подарили. Добрые люди, православные, русские. Нам чужого не надо, но и на нас-то не нападайте. А дальше опять священная война, Великая Отечественная война. И сейчас священная война. И наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал на весь мир, абсолютно открыто, против чего сейчас борется Россия. Он сказал, Россия борется против мирового сатанизма. Это очень серьезная борьба. Это, быть может, последняя борьба, хотя этот бой вечный с сатаной, как говорил Достоевский: и дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей. Эта битва идет, и сейчас за это Россия борется, а не только за наши якобы новые территории. Это не новые территории. Это все Россия, и Украина – родина моих предков. Это тоже все Русь Святая. Вот за что мы боремся. Но заодно и показать всему миру пример того, что можно жить по правде, можно не предавать свои традиции и ценности духовные, и Господа Бога не предавать.