Бурляев о Лукашенко: он промыслительно данный Господом Богом Беларуси и России

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим расследование убийства Лермонтова, а также поговорим о будущих действиях Трампа. В эфире советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации Николай Бурляев; российский политолог, профессор Высшей школы экономики, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США Дмитрий Евстафьев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Победил Президент. В этом никто не сомневался. На ваш взгляд, наш Батька – кто он в истории?

Николай Бурляев, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации:

Президент Беларуси, он промыслительно данный Господом Богом Беларуси и России, так же как промыслительно дан Господом Богом и Президент Путин. И поэтому два Президента соединились в Союзное государство, они хотят представить новую модель нового государства – цивилизации просветленной, гармоничной, но живущей по справедливости. Это особые личности.



То, что Александр Григорьевич – ну просто светоч для очень многих людей у нас там, в России. А я все время радуюсь, видя, как процветает Беларусь, какая мощь поднимается, какая красота! Так вот, он именно такая, данная Господом. И я понимаю тех, кто критиковал тут Александра Григорьевича, мол, уж больно все консервативно. Так это же памятник ставить надо при жизни за то, что он сохранил самое лучшее и не дал это разрушить. Так что я абсолютно уверен в праведности его деяний. Победа будет за нами однозначно.