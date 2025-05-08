Бурляев: западный мир – трусы феноменальные

Николай Бурляев, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации:

Ты привел пример Германии, их помпезности и громыхание фанфар. А у нас ты прав абсолютно. У нас совершенно иная глубокая духовная основа. Потому что у нас-то война была священная, а там-то сатанизм процветал. Сейчас они опять подняли голову. Чего? Наполеон к нам пришел – мы дошли до Парижа, пришел Гитлер – а мы дошли до Берлина. Кстати, они трусы, феноменальный западный мир. Я был в прошлую блокаду Югославии, когда их бомбардировали 19 стран НАТО, так сказать, наших братьев-сербов. Я был в одном доме у сербов, и был звонок из Берлина от тех, кто там живет после того, как наш генерал, по-моему, начальник штаба, по телевидению сказал, за сколько минут наши ракеты долетают до Берлина, до Лондона, что поднялось там в западном мире, из Берлина звонили сербам, говорят, а нас-то за что? Трусы они, трусы, а мы не боимся. Президент сказал, наш президент, что, а зачем нам такой мир, если в нем не будет России. Но на Россию надеются все нормальные люди планеты. Мне из Германии звонят, из Америки звонят, из иных стран. И надеются на нас, и начинают поднимать голову. И опять возвращается это чувство правды, любви нашей обоюдной друг к другу, моей к польским кинематографистам, их любовь ко мне, наша дружба. Все возвращается потихонечку.