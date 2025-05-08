Бурляев: культура и рынок – понятия несовместимые, мы так будем упускать поколение за поколением

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем поговорим о Великой Победе СССР и о советском кино. В эфире советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации Николай Бурляев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ощущение, что мы победили, чувство своей силы, великий оптимизм. А вот сейчас, мне кажется, его немножко не хватает.

Николай Бурляев, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации:

Как это «немножко не хватает», Григорий? Его просто не хватает, поскольку наша культурная политика российская, хотя есть указ президента о традиционных духовно-нравственных ценностях, но она в исполнении хромает очень сильно. Нет же фильмов таких, какие мы видели, наше поколение, поколение Михалкова, поколение Патриарха нашего святейшего, мы все ровесники. Нет этих фильмов, потому что действуют законы рынка в кинематографе и культуре. Делайте деньги. Вот так мы с вами просто ничего не добьемся. И я который раз уже лет 15-20 говорю со всех трибун, чтобы это услышало высшее руководство.