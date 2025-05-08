Бурляев: культура и рынок – понятия несовместимые, мы так будем упускать поколение за поколением
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем поговорим о Великой Победе СССР и о советском кино. В эфире советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации Николай Бурляев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ощущение, что мы победили, чувство своей силы, великий оптимизм. А вот сейчас, мне кажется, его немножко не хватает.
Николай Бурляев, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист Российской Федерации:
Как это «немножко не хватает», Григорий? Его просто не хватает, поскольку наша культурная политика российская, хотя есть указ президента о традиционных духовно-нравственных ценностях, но она в исполнении хромает очень сильно. Нет же фильмов таких, какие мы видели, наше поколение, поколение Михалкова, поколение Патриарха нашего святейшего, мы все ровесники. Нет этих фильмов, потому что действуют законы рынка в кинематографе и культуре. Делайте деньги. Вот так мы с вами просто ничего не добьемся. И я который раз уже лет 15-20 говорю со всех трибун, чтобы это услышало высшее руководство.
Культура и рынок – понятия несовместимые. Выпустите вы культуру из этого унижения. Дайте госзаказ. Это все было раньше, и делали по госзаказу фильмы, а сейчас их нет, потому что работает принцип «Ассу – в массы, деньги – в кассу». Побольше заработать в первый уикенд. Так мы ничего не добьемся и будем упускать поколение за поколением. Но я думаю, что все равно перелом будет. Сейчас мы в Думе. Я пытаюсь провести поправку к закону о культуре, чудовищному закону от 1992-го года, который подписал Ельцин, так сказать. Ему мы обязаны этим безвременьем и вседозволенностью. И я пытаюсь вот это внести в закон, чтобы это стало не просто указом президента. Указ можно и отложить, и не выполнить. Ах, пока нет времени. А закон, когда будет, когда будет прописано, что государство будет поддерживать только то, что соответствует нашим традиционным духовно-нравственным ценностям, а прочее, ну делайте на свои деньги, господа частные предприниматели. И если государство думает о грядущем поколении, оно обязано это сделать.