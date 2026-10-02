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Новости по тегу #Наводнение

Один человек погиб при внезапных наводнениях на острове Крит
02 октября 2026 13:50

Один человек погиб при внезапных наводнениях на острове Крит

После катастрофического наводнения в Непале продолжаются поисково-спасательные работы
31 августа 2026 16:56

После катастрофического наводнения в Непале продолжаются поисково-спасательные работы

В Непале пытаются спасти из туннелей сотни работников ГЭС
31 августа 2026 14:05

В Непале пытаются спасти из туннелей сотни работников ГЭС

Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 903 человек
31 августа 2026 07:33

Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 903 человек

Более 570 человек стали жертвами наводнения в Непале
28 августа 2026 16:55

Более 570 человек стали жертвами наводнения в Непале

Число жертв масштабного наводнения в Непале возросло до 547
28 августа 2026 13:21

Число жертв масштабного наводнения в Непале возросло до 547

В Непале приостановлено спасение людей из-за прорыва озера
28 августа 2026 12:39

В Непале приостановлено спасение людей из-за прорыва озера

В Непале спасены 3253 человека во время наводнений
28 августа 2026 08:28

В Непале спасены 3253 человека во время наводнений

Число жертв наводнения в Непале возросло до 469
28 августа 2026 06:32

Число жертв наводнения в Непале возросло до 469

Среди пропавшей группы туристов в Индии числится белоруска
27 августа 2026 13:08

Среди пропавшей группы туристов в Индии числится белоруска

Наводнение и сель в Непале: без вести пропали 826 человек
27 августа 2026 06:13

Наводнение и сель в Непале: без вести пропали 826 человек

По меньшей мере 8 человек погибли в результате мощного паводка в Непале
26 августа 2026 11:05

По меньшей мере 8 человек погибли в результате мощного паводка в Непале