Новости по тегу #Наводнение

Вода из переполненных рек затопила улицы, уносила в море машины, разрушила дороги и несколько мостов.
По словам властей, сейчас главные усилия спасателей направлены на поиск более 900 рабочих, которые, предположительно, заблокированы в туннелях подземных помещений 11 ГЭС.
В Непале удалось спасти 10 461 человек.
Ранее сообщалось о более 2 тыс. человек, которые числятся пропавшими без вести.
Эта цифра неокончательная: поисково-спасательная операция продолжается. Свыше 900 жителей числятся пропавшими без вести.
Катастрофическое наводнение произошло утром 26 августа в северных высокогорных районах Непала и на границе с КНР.
В Непале прорвало берега у озера, появившегося после оползня.
Число жертв наводнения в Непале возросло до 469 человек.
Спасены, а также ранены – 1 545 человек.
Утром 26 августа на севере Непала произошло наводнение.
В пострадавшем районе на данный момент обнаружено 165 тел погибших.
Со многими населенными пунктами до сих пор нет связи, из-за чего оперативные службы пока не могут установить точное число жертв и масштаб ЧП.
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