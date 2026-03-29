В Дагестане из-за наводнения без света остались более 300 тысяч человек

Более 300 тысяч человек остались без света, два железнодорожных моста разрушены, залиты жилые кварталы. Такова картина наводнения в Дагестане после ливней, которые обрушились на республику 27 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 300 тысяч человек остались без света, два железнодорожных моста разрушены, залиты жилые кварталы. Такова картина наводнения в Дагестане после ливней, которые обрушились на республику 27 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За короткое время выпало более 50 миллиметров осадков, что вдвое превышает месячную норму. В Махачкале спасатели эвакуируют жителей частных домов, уровень воды в некоторых местах достигает полутора метров. Нарушено водо - и теплоснабжение в ряде городов, включая Дербент и Хасавюрт. Из-за угрозы жизни людей в столице введен режим чрезвычайной ситуации.