В Мозамбике продолжаются разрушительные наводнения. Осадки затопили дороги, жилые дома, школы и предприятия, превратив целые кварталы в огромные бассейны. Жителям приходится передвигаться по пояс в воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ауреоло Джустино Зита, владелец магазина:

Вот уже шесть дней, как я ничего не продаю, нам все еще нужно произвести расчеты. Я не сдамся, мы должны продолжать, несмотря на трудности. Нам надо продолжать заниматься бизнесом, потому что это мое средство к существованию. Я уже три года на пенсии. С прошлой недели мы начали снимать деньги с наших сбережений, и восстановить их будет нелегко.

По данным ООН, проливные дожди с середины декабря затопили провинции Газа, Мапуту и Софала. Уровень воды в реках превысил критические отметки, а сбросы из дамб усилили давление на низменные районы. Власти сообщают: пострадали белее 400 тысяч человек, и этот показатель будет расти, пока дожди не прекратятся.