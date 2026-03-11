В Перу из-за масштабных наводнений и оползней погибли более 50 человек, еще двое пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди привели к разливу рек и затопили почти весь юг страны. Полностью разрушено более тысячи домов, около 10 тысяч получили серьезные повреждения. По приблизительным оценкам, от стихии пострадали около 20 тысяч местных жителей. Ситуация осложняется угрозой эпидемий и голода: непогода уничтожила полторы тысячи гектаров посевов, а из-за разрушенных дорог спасатели и медики не могут добраться до всех населенных пунктов в зоне бедствия.